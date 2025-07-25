«Сбер» с 28 июля понизит ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 п. п.
«Сбер» снизит процентные ставки по кредитам для малого бизнеса с 28 июля на 4 процентных пункта (п. п.). Это решение является реакцией на смягчение денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Об этом сообщили в банке.
Это снижение стало вторым с начала текущего года. В общей сложности ставки были снижены на 6 п. п., говорится в сообщении.
25 июля совет директоров ЦБ в ходе заседания принял решение снизить ключевую ставку на 200 б. п. до 18%. Это уже второе снижение подряд (в июне – с 21 до 20%). Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что регулятор снизит ставку до 19%. Один аналитик допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.