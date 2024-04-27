МТС выкупит акции у инвесторов-иностранцев

МТС выкупит акции у инвесторов-иностранцевВ рамках предложения компания готова заплатить почти 8 млрд рублей
Российский сотовый оператор МТС предоставит возможность иностранным акционерам выйти из бумаг, следует из опубликованного тендерного предложения: компания предложила выкупить до 83 932 026 акций, или 4,2% всех бумаг в обращении. Цена – 95 руб. за акцию. Таким образом, компания планирует потратить на выкуп до 7,97 млрд руб. собственных средств.
Аспекты тендерного предложения, касающиеся выхода иностранцев, одобрены правительственной комиссией. Ожидается, что оно предоставит акционерам, чьи бумаги заблокированы, возможность частично или полностью распорядиться ими, говорится в сообщении МТС.
Уставный капитал ПАО «МТС» состоит из 1 998 381 575 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая (итого 199 млн руб.). «Префов» у компании нет. АФК «Система» и «дочкам» МТС принадлежит по 42,09% и 7,94% акций соответственно, остальные 49,97% находятся в свободном обращении (free-float).
Условия выкупа
Покупателем бумаг станет «дочка» МТС – ООО «Стрим Диджитал». Крайний срок подачи тендерных заявок – 12:00 мск 28 мая.
В тендерном сообщении МТС указано, что цена покупки в размере 95 руб. за бумагу установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии. Рыночная цена акций компании по итогам основных торгов 27 апреля была 308,8 руб. При этом средневзвешенная цена бумаг за шесть месяцев – 276,99 руб. Таким образом, размер дисконта составил 65,7%.
Тендерное предложение касается держателей акции МТС, в том числе JPMorgan Chase Bank N.A. – депозитария программы расписок компании (она свернута в августе 2022 г.).
Акции к выкупу смогут предъявить акционеры-нерезиденты, чьи бумаги учитываются на счетах депо типа С, а также акционеры-резиденты, которые находятся под контролем иностранцев.
Таким акционерам правкомиссия разрешила перечислить бумаги на счет депо покупателя («Стрим Диджитал») при условии, что они были предложены и приняты к покупке в рамках тендерного предложения. В этом случае инвесторы смогут получить средства от продажи либо в российских рублях, либо в долларах, евро, юанях или дирхамах ОАЭ на банковские счета в России или за рубежом.
В случае если общее число акций, предъявленных к выкупу, будет выше, заявки акционеров будут удовлетворяться пропорционально. Тендерное предложение не обязывает инвесторов воспользоваться им – у них остается право сохранить участие в капитале МТС.
Выкуп акций будет профинансирован за счет собственных средств МТС и не окажет влияния на дивидендную политику и планы компании по выплате дивидендов, говорится в тендере.
Рыночная капитализация МТС на 27 апреля превысила 617 млрд руб. С начала года акции компании подорожали на 23,6%, но за последние 12 месяцев – на 13,4%
Выручка МТС по МСФО в 2023 г. составила 606 млрд руб. и выросла на 13,5% год к году (г/г), чистая прибыль – 54,6 млрд руб. (+67,5% г/г). Доходы, полученные от операционной деятельности, исключая амортизацию (OIBDA), достигли 234,2 млрд руб., прибавив 6,4% г/г. Свободный денежный поток (без учета МТС-банка) вырос на 20,4%, до 44,8 млрд руб., а чистый долг – на 14,9%, достигнув 441 млрд руб. Показатель чистый долг/OIBDA: 1,9х против 1,7х годом ранее.
Совет директоров компании 23 апреля рекомендовал по итогам 2023 г. выплатить 35 руб. на акцию, что соответсвует доходности около 11,3% на бумагу. Годовое собрание акционеров МТС рассмотрит вопрос о дивидендах 26 июня.
26 апреля на биржу впервые вышел дочерний банк МТС – IPO прошло по верхней границе ценового диапазона, или по 2500 руб. за акцию. МТС-банк привлек в капитал 11,5 млрд руб. Спрос инвесторов почти в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона: на розничных акционеров пришлось около 5 млрд руб., на институциональных – 6,5 млрд руб., сообщал банк.
Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in): МТС не продавал принадлежащие ему акции и сохранил контроль в капитале – его доля снизилась с 99% до 86,7%. Free-float по результатам IPO составила около 13,3%. МТС-банк стал вторым банком, кто провел IPO за последний год – в декабре на биржу вышел Совкомбанк и привлек также 11,5 млрд руб.
Летом прошлого года о выкупе акций у иностранных держателей по аналогичной схеме объявил ритейлер «Магнит»: сделка проводилась в два этапа, в итоге компания приобрела у иностранцев весь принадлежащий им объем в обращении (29,7%) за 67 млрд руб. Цены выкупа была с дисконтом к рыночной, согласована и установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии.