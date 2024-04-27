МТС выкупит акции у инвесторов-иностранцев

Таким акционерам правкомиссия разрешила перечислить бумаги на счет депо покупателя («Стрим Диджитал») при условии, что они были предложены и приняты к покупке в рамках тендерного предложения. В этом случае инвесторы смогут получить средства от продажи либо в российских рублях, либо в долларах, евро, юанях или дирхамах ОАЭ на банковские счета в России или за рубежом.