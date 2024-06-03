Россияне предложили иностранцам выкупить бумаг на 35 млрд рублей

Россияне предложили иностранцам выкупить бумаг на 35 млрд рублейБольше половины объема приходится на акции и расписки, остальное – на паи инвестфондов
Отечественные розничные инвесторы предъявили к выкупу бумаг на 35,31 млрд руб. – иностранцы смогут расплатиться за них деньгами со спецсчетов типа «С» и вывести из России без дополнительных разрешений, сообщил в релизе организатор торгов по выкупу – брокер «Инвестиционная палата».
Всего россияне подали 1 млн заявок на выкуп 2570 наименований иностранных ценных бумаг: на акции и депозитарные расписки пришлось около 60% объема, еще 40% – на паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Из предъявленных к выкупу бумаг «Инвестпалата» сформировала 100 максимально идентичных лотов: средняя стоимость и стартовая цена лота – 353,1 млн руб.
Процесс выкупа замороженных активов официально начался 25 марта и должен завершиться 1 сентября: российские частные инвесторы могут подавать заявки на выкуп бумаг до 100 000 руб., а иностранцы будут их оплачивать деньгами со спецсчетов типа «С» и затем смогут вывести из России без дополнительных разрешений. Процесс пройдет в четыре этапа.
Прием заявок нерезидентов на выкуп начался 3 июня и продлится до 5 июля. Покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку лотов по цене не ниже стартовой ставки, а отозвать – только для повышения цены, отмечает брокер в релизе.
Когда «Инвестпалата» получит заявки от нерезидентов, то определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Выкупленные бумаги будут переведены иностранцам на специальный транзитный счет депо в российском депозитарии, а вырученные деньги – на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний паевых фондов для дальнейшего перечисления физлицам.
Бумаги, которые не будут проданы, останутся в собственности их владельцев на их счетах депо, а неиспользованные деньги нерезидентов возвращаются на их рублевые счета, резюмировала «Инвестпалата».
Бельгийский депозитарий Euroclear не участвует в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, писали «Ведомости» в мае. В апреле люксембургский Clearstream также сообщил, что не станет оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа замороженных бумаг.
Решение Clearstream не повлияет негативно на проведение выкупа, так как разрешение на перевод ценных бумаг в иностранный депозитарий выдает не конкретный депозитарий, а местный регулятор, именно туда должны будут обращаться нерезиденты, которые станут владельцами высвобожденных в России бумаг, комментировал «Ведомостям» представитель «Инвестпалаты». На запрос относительно позиции Euroclear он не ответил.
Подобные заявления крупных международных игроков вряд ли добавят оптимизма иностранцам, которые рассматривают возможность участия в выкупе, говорила «Ведомостям» советник консалтинговой компании ITSWM Екатерина Дроздова. Есть для иностранных покупателей и другие нюансы участия в схеме, например, они изначально приобретают активы лотами, т. е., по сути, кота в мешке, но и это, скорее всего, будет для них приемлемо, если к этим активам можно будет получить реальный доступ, замечала она.
На практике отказ Euroclear и Clearstream участвовать в процессе выкупа будет означать, что поручения нижестоящего депозитария на перевод бумаг от российского инвестора покупателю-нерезиденту не будут исполняться, поясняла советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Анастасия Чередова.