Россияне предложили иностранцам выкупить бумаг на 35 млрд рублей

Подобные заявления крупных международных игроков вряд ли добавят оптимизма иностранцам, которые рассматривают возможность участия в выкупе, говорила «Ведомостям» советник консалтинговой компании ITSWM Екатерина Дроздова. Есть для иностранных покупателей и другие нюансы участия в схеме, например, они изначально приобретают активы лотами, т. е., по сути, кота в мешке, но и это, скорее всего, будет для них приемлемо, если к этим активам можно будет получить реальный доступ, замечала она.