Брокеры назвали фаворитов рынка акций на IV квартал 2026 года

Брокеры назвали фаворитов рынка акций на IV квартал 2026 годаЦелевые цены по отдельным бумагам предполагают рост более чем на 60% за год
Брокеры в стратегиях на IV квартал рекомендуют акции финансового, нефтегазового, металлургического и IT-секторов. Поддержать рынок, с начала года потерявший 16,5%, может продолжение смягчения ДКП. Самый оптимистичный прогноз у ВТБ, он предполагает рост индекса Мосбиржи более чем на 40% за 12 месяцев
В последнем квартале года брокеры советуют инвесторам обратить внимание на акции компаний финансового, нефтегазового, металлургического, фармацевтического и IT-секторов. «Ведомости» ознакомились со стратегиями на IV квартал 2026 г. БКС, «Финама», «Цифра брокера», «ВТБ мои инвестиции», «Альфа-инвестиций».
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