Брокеры назвали фаворитов рынка акций на IV квартал 2026 года

Брокеры в стратегиях на IV квартал рекомендуют акции финансового, нефтегазового, металлургического и IT-секторов. Поддержать рынок, с начала года потерявший 16,5%, может продолжение смягчения ДКП. Самый оптимистичный прогноз у ВТБ, он предполагает рост индекса Мосбиржи более чем на 40% за 12 месяцев