Утренний звон по рынку акций 6 октября

Но ослабление рубля в России – это всегда палка о двух концах В выигрыше компании-экспортеры, которые доминируют в индексе Мосбиржи (более половины бумаг). Слабый рубль увеличивает их рублевую выручку, что напрямую улучшает финансовые показатели и дивидендную базу. При этом компании, ориентированные на внутренний спрос и импорт, могут столкнуться с ростом издержек.