Утренний звон по рынку акций 6 октября

Утренний звон по рынку акций 6 октябряБиржа ищет силы для продолжения роста
Российский рынок акций утром умеренно растет. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,26% и составил 2 325,61. Индекс РТС вырос на 0,26% и составил 862,60.
Базовый сценарий на сегодня – попытка закрепления выше психологически важной отметки 2300 пунктов, однако устойчивость этого движения остается под вопросом.
В новую неделю со свежим оптимизмом
Рынок акций завершил торги понедельника уверенным ростом. Индекс Мосбиржи впервые с 25 сентября преодолел отметку 2300 пунктов, закрывшись на уровне 2319,57 пункта (+1,89%). Долларовый индекс РТС прибавил символические 0,1%, остановившись на 860,36 пункта – разрыв объясняется ослаблением рубля.
Основной импульс рынку дали сигналы о возможном возобновлении переговорного процесса по Украине. В Кремле на этом фоне сообщили, что Россия и США уже ведут двусторонние переговоры, в которых поднимается вопрос взаимного энергетического сотрудничеств.
Существенную поддержку рынку оказали заявления Минфина, снизившие неопределенность по двум важным налоговым вопросам. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по просьбе горнодобывающих компаний будет сглажен сезонный всплеск цен на их продукцию, увеличивающий базу для расчета временного windfall tax.
Для ИТ-сектора власти подтвердили сохранение всех налоговых льгот (пониженные страховые взносы, льготы по налогу на прибыль и т.д.) . Это стало драйвером для акций «Группы Позитив», которые возглавили рост на бирже.
Нефтяной рынок в течение дня демонстрировал противоречивую динамику: утром котировки откатывались на фоне роста экспорта с Ближнего Востока и решения стран G7 о высвобождении топлива из стратегических резервов. Однако к вечеру Brent восстановилась и торговалась около $102,56 за баррель, поддерживаемая заявлениями главы Saudi Aramco об отсутствии существенного падения цен, пока Ормузский пролив остается заблокированным.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
«Группа Позитив» – 1096,8 руб. (+5.62%),
«Северсталь» – 680 руб. (+4,84%),
префы «Сургутнефтегаза» – 41,94 руб. (+4,82%),
ММК – 21,867 руб. (+4,52%),
X5 – 1998 руб. (+3,6%).
Минфин резко увеличит покупки валюты
Рубль 5 октября заметно снизился после заявлений Минфина о планах значительного увеличения покупок валюты и золота. С 7 октября по 6 ноября ведомство направит на покупку иностранной валюты и золота 279,42 млрд рублей. Решение Минфина о пятикратном увеличении покупок валюты – это классический пример действия бюджетного правила, которое оказывает разнонаправленное влияние на российский рынок акций, говорят аналитики.
Резкое увеличение ежедневных покупок с 2,5 млрд до 12,7 млрд рублей (а с учетом операций ЦБ – до 12,12 млрд рублей) означает, что Минфин будет изымать с рынка значительный объем ликвидности. Это прямой фактор давления на рубль. Аналитики ожидают, что доллар может подняться выше 85 рублей, а юань – двинуться в направлении 12,8 руб.
Но ослабление рубля в России – это всегда палка о двух концах В выигрыше компании-экспортеры, которые доминируют в индексе Мосбиржи (более половины бумаг). Слабый рубль увеличивает их рублевую выручку, что напрямую улучшает финансовые показатели и дивидендную базу. При этом компании, ориентированные на внутренний спрос и импорт, могут столкнуться с ростом издержек.
По сути, говорят эксперты, от такого решения Минфина рынок акций получит точечную поддержку в экспортных историях, но не обязательно покажет фронтальный рост. Инвесторам в таких условиях, вероятно, стоит обратить внимание на дифференциацию: бумаги, выигрывающие от девальвации национальной валюты, могут выглядеть лучше широкого рынка.
Что день грядущий нам готовит
Рынок, как отмечают аналитики, находится в состоянии хрупкого равновесия между геополитическими надеждами, поддержкой от налоговых компромиссов и давлением со стороны слабеющей нефти и новых санкционных рисков.
На стороне позитива налоговый компромисс Минфина с бизнесом, геополитические сигналы и ослабление рубля, которое поддерживает бумаги экспортеров.
Котировки Brent утром 6 октября торгуются около $100,6 за баррель (+0,32%), однако накануне нефть падала примерно на 2% – с $102,53 до $100,22. Давление оказали новости о восстановлении экспорта через Ормузский пролив на 80% от довоенных объемов, а также решение США высвободить еще 40 млн баррелей из стратегического резерва.
Недельная инфляция с 22 по 28 сентября ускорилась вдвое – до 0,12% после 0,06% неделей ранее. Годовая инфляция выросла до 6,26%. Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли с 13,7% до 14,2%, а соответствующие прогнозы бизнеса также повысились. Это усиливает аргументы в пользу сохранения жесткой политики ЦБ.
При этом высокие ставки ограничивают привлекательность акций. Ключевая ставка остается на уровне 14%, а доходности ОФЗ находятся в диапазоне 15–17%, что делает облигации серьезным конкурентом для акций.