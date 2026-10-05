Доходы, нефть и «обеление» экономики: главное из выступления Силуанова в Совфеде

Доходы, нефть и «обеление» экономики: главное из выступления Силуанова в СовфедеМинистр финансов выступил на парламентских слушаниях
- О росте реальных доходов россиян
- О нефтегазовых доходах бюджета
- Об обелении экономики
- О незаконном вывозе наличной валюты
Министр финансов Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Он рассказал о прогнозе роста реальных доходов населения, снижении зависимости бюджета от нефтегазовых поступлений, результатах мер по обелению экономики и усилении контроля за вывозом наличной валюты. «Ведомости» собрали главное.
О росте реальных доходов россиян
В 2027 г. они вырастут на 1,4%, заявил Силуанов. В 2028 и 2029 гг., по его словам, показатель будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно.
За январь – июнь 2026 г. реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1,5% год к году. За аналогичный период 2025 г. рост составлял 8,7%. В мае Минэкономразвития прогнозировало увеличение реальных располагаемых доходов на 2,1% в 2027 г.
О нефтегазовых доходах бюджета
Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2027–2029 гг. не превысит 17%, сообщил глава Минфина. По его словам, это свидетельствует о снижении зависимости бюджета от внешней конъюнктуры.
Ненефтегазовый дефицит бюджета в предстоящую трехлетку составит около 5% ВВП. Силуанов назвал этот уровень минимальным с 2008 г. В феврале министр говорил, что в 2026 г. доля нефтегазовых доходов составит менее 20%.
Об обелении экономики
Реализация правительственного плана по обелению экономики уже принесла бюджету около 34 млрд руб. дополнительных поступлений от импорта, сообщил Силуанов. Такой результат зафиксирован за первые три месяца работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).
Министр отметил, что 34 млрд руб. – не весь дополнительный эффект от принятых мер: поступления увеличились и по другим налогам. По его словам, работа по обелению экономики направлена на повышение справедливости и эффективности налоговой системы.
О незаконном вывозе наличной валюты
С апреля по июль 2026 г. российские власти предотвратили 291 попытку незаконного вывоза наличной валюты почти на $180 млн, сообщил Силуанов. По его словам, усиление контроля позволяет повысить дисциплину при вывозе наличных средств из страны.
29 сентября президент Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей. Физлица не смогут вывозить более 1 млн руб. в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз наличных рублей в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. С марта также действует особый порядок вывоза золотых слитков и наличных рублей на сумму, эквивалентную более $100 000.