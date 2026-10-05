Доходы, нефть и «обеление» экономики: главное из выступления Силуанова в Совфеде

29 сентября президент Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей. Физлица не смогут вывозить более 1 млн руб. в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз наличных рублей в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. С марта также действует особый порядок вывоза золотых слитков и наличных рублей на сумму, эквивалентную более $100 000.