Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета РФ в 2027–2029 годах не превысит 17%
В предстоящие три года доля нефтегазовых доходов бюджета России не превысит 17%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем начиная с 2008 г.», – сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации (цитата по ТАСС).
В октябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федбюджета Минфин оценивает в 289,46 млрд руб. По итогам сентября отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -10,04 млрд руб.
В феврале Силуанов заявлял, что в 2026 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете России составит менее 20%. По его словам, теперь РФ все меньше на них ориентируется.