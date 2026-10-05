Силуанов: доля нефтегазовых доходов бюджета РФ в 2027–2029 годах не превысит 17%

«Мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем начиная с 2008 г.», – сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации (цитата по ТАСС).