Силуанов: в России предотвратили незаконный вывоз $180 млн наличными

В марте 2026 г. Путин подписал указ об особом порядке вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Со 2 марта 2022 г. также действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.