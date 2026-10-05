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Главная / Финансы /

Силуанов: в России предотвратили незаконный вывоз $180 млн наличными

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба Совета Федерации
Пресс-служба Совета Федерации

С апреля по июль 2026 г. в России предотвратили 291 случай незаконного вывоза наличной валюты на сумму почти $180 млн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По словам Силуанова, усиление контроля позволяет «повысить дисциплину» в сфере вывоза наличной валюты из страны.

29 сентября президент России Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей. Физические лица не смогут вывозить более 1 млн руб. в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. 

В марте 2026 г. Путин подписал указ об особом порядке вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Со 2 марта 2022 г. также действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.

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