Песков: Россия и США обсуждают сотрудничество в энергосфере

3 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Россия и США в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине обсуждают многомиллиардную сделку, связанную с зарубежными активами «Лукойла». По данным издания, вопрос о продаже активов мог подниматься во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 5 сентября.