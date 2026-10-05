Песков: Россия и США обсуждают сотрудничество в энергосфере
Москва и Вашингтон рассматривают возможное сотрудничество в сфере энергетики. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение в СМИ, что сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» является частью переговоров России и США об украинском урегулировании.
«Я не буду комментировать конкретно это сообщение. Я лишь скажу, что действительно в ходе разговоров с американскими визави поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере», – отметил представитель Кремля.
3 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Россия и США в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине обсуждают многомиллиардную сделку, связанную с зарубежными активами «Лукойла». По данным издания, вопрос о продаже активов мог подниматься во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером 5 сентября.