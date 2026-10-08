Итоги торгов на Мосбирже 8 октября

9 октября Сбербанк представит сокращенные результаты по РПБУ за девять месяцев, а «Русагро» и «Распадская» опубликуют отчетности по РСБУ за январь – сентябрь. Акции «Т-технологий», «Новатэка», «Норникеля» и «Новбев групп» будут последний день торговаться с дивидендом. Банк России, в свою очередь, опубликует обзор «Денежно-кредитные условия и трансмиссия денежно-кредитной политики (ДКП)». Индекс Мосбиржи в этот день Смирнов ожидает в диапазоне 2270–2350 пунктов.