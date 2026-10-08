Итоги торгов на Мосбирже 8 октября

Итоги торгов на Мосбирже 8 октябряНа рынке акций прошла волна фиксации прибыли
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 8 октября, снизился на 1,07% до 2312,35 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 1% и составил 852,8 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Полюса» (+0,41%), HeadHunter (+0,11%) и ЮГК (+0,01%). В аутсайдерах оказались бумаги «Яндекса» (-2,95%), «Северстали» (-2,8%), ММК (-2,65%), «Норникеля» (-2,57%) и «Ренессанс страхования» (-2,48%).
Курс юаня на Московской бирже уменьшился на 0,5% (-7 коп.) до 12,67 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 85,42 руб. (-6 коп.). Официальный курс евро составил 95,47 руб. (-86 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,4% до $105,72/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 5,7% до $92,85/барр.
На рынке акций 8 октября прошла волна фиксации прибыли: инвесторы реагировали на оперативные данные по инфляции, геополитические сигналы, укрепление рубля и продолжающиеся атаки на инфраструктуру, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Откат в то же время сдерживался подъемом нефтяных цен, добавляет он.
Шансы на снижение ключевой ставки в октябре становятся все более призрачными, поскольку недельный рост цен, согласно отчету Росстата, разогнался до 0,96%, а годовая инфляция увеличилась до 7,08% с отметки 6,25%, зафиксированной в предыдущий период, отмечает эксперт. 9 октября картину дополнит индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь. Участники торгов также продолжают ждать анонсированный телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, добавляет Смирнов.
Госсекретарь США Марко Рубио 8 октября заявил, что РФ и Украина находятся в «стратегическом тупике» и перспективы переговорного урегулирования конфликта сейчас не просматриваются. Тревожность на геополитическом треке, продолжает эксперт, усилили и новые атаки БПЛА на российскую инфраструктуру, в частности под удар попал один из дата-центров «Яндекса».
Биржи материкового Китая, возобновившие работу 8 октября после длинных праздников, погрузились в минус, говорит Смирнов. На американском рынке тоже негативная динамика. Протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США показали, что большинство управляющих считают нужным повысить ставку еще раз до конца года. Сказалось на общерыночном сентименте и удорожание нефти, отмечает эксперт.
9 октября Сбербанк представит сокращенные результаты по РПБУ за девять месяцев, а «Русагро» и «Распадская» опубликуют отчетности по РСБУ за январь – сентябрь. Акции «Т-технологий», «Новатэка», «Норникеля» и «Новбев групп» будут последний день торговаться с дивидендом. Банк России, в свою очередь, опубликует обзор «Денежно-кредитные условия и трансмиссия денежно-кредитной политики (ДКП)». Индекс Мосбиржи в этот день Смирнов ожидает в диапазоне 2270–2350 пунктов.
Рубль 8 октября компенсировал часть потерь, понесенных в начале недели, продолжает эксперт. Технически это закономерное движение после сильного импульса роста валют, вызванного увеличением объема покупок Минфином иностранных денег в рамках бюджетного правила, поясняет он. Кроме того, за рубль сыграли рост цен и статистика по инфляции, которая закрепила ожидания монетарной паузы в октябре. В конце недели доллар может оказаться в диапазоне 84–86 руб., а юань – 12,6–12,8 руб., заключает Смирнов.