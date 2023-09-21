Банки и брокеров дружественных стран допустят к торгам на рынках России

Как сообщал Центробанк, по итогам августа россияне продали иностранной валюты на 42,1 млрд руб. на фоне ослабления рубля за месяц относительно доллара США на 4,8%. При этом итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи «токсичной» валюты в крупнейших банках – на 64,1 млрд руб. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном юань. Таких валют по итогам месяца россияне приобрели на 16,7 млрд руб.