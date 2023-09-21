Банки и брокеров дружественных стран допустят к торгам на рынках России
Иностранные банки и брокеры из 30 дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и на рынке деривативов (производных финансовых инструментов). Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
В списке представлены: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
В сообщении говорится, что документ подготовлен для реализации принятых в июле 2023 г. норм федерального закона «Об организованных торгах». Они направлены на то, чтобы сделать эффективнее прямую конвертацию национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю.
До принятия этих норм принимать участие в валютных торгах могли только российские резиденты, большинство из которых не имело возможности поставлять ликвидность в нацвалютах в необходимых объемах.
Как сообщал Центробанк, по итогам августа россияне продали иностранной валюты на 42,1 млрд руб. на фоне ослабления рубля за месяц относительно доллара США на 4,8%. При этом итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи «токсичной» валюты в крупнейших банках – на 64,1 млрд руб. Одновременно с этим рубли конвертировались в валюты дружественных стран, в основном юань. Таких валют по итогам месяца россияне приобрели на 16,7 млрд руб.
О том, что национальные валюты дружественных стран становятся для российских инвесторов новой реальностью, говорилось в исследовании 2022 г. «Локо-инвеста» «Девалютизация в «мягкие» валюты: пора бежать?», писали «Ведомости». Согласно исследованию, безоговорочным лидером с точки зрения баланса рисков из всех мягких валют является китайский юань, затем идут арабский дирхам и гонконгский доллар, валюты стран СНГ занимают третье место.