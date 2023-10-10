Мосбиржа начнет торги премиальными опционами на золото с 10 октября

«Премиальные опционы становятся все более популярными <...>. Более 30 000 инвесторов уже используют этот инструмент в своих стратегиях. Общий объем торгов премиальными опционами с момента их запуска в прошлом году уже превысил 8 млрд руб., что отражает растущий интерес инвесторов к этому сегменту рынка», – отметила директор департамента срочного рынка Мосбиржи Мария Патриеева.