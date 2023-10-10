Мосбиржа начнет торги премиальными опционами на золото с 10 октября
Торги премиальными опционами на золото на срочном рынке Московской биржи стартуют 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Премиальные опционы становятся все более популярными <...>. Более 30 000 инвесторов уже используют этот инструмент в своих стратегиях. Общий объем торгов премиальными опционами с момента их запуска в прошлом году уже превысил 8 млрд руб., что отражает растущий интерес инвесторов к этому сегменту рынка», – отметила директор департамента срочного рынка Мосбиржи Мария Патриеева.
Опционы – это вид контрактов на бирже, которые дают покупателям право покупать или продавать определенный актив по определенной цене в течение заранее оговоренного срока. Премиальные опционы станут дополнительным инструментом на торгах золотом.
Новый продукт подразумевает единоразовую уплату премии покупателем, ежедневного начисления и списания вариационной маржи в таком случае не происходит. Инструмент позволит инвестировать в золото без необходимости его приобретения на рынке драгоценных металлов и хеджировать риски с минимальными издержками, отметили на торговой площадке.
Мосбиржа назвала параметры опционных контрактов:
код базисного актива – GL;
лот – 1 г золота;
минимальный шаг цены – 0,1 руб.;
стоимость минимального шага цены – 0,1 руб.
Исполнение контрактов на бирже будет происходить по четвергам во время вечернего клиринга, резюмировала торговая площадка.
В июле Мосбиржа запустила вечный фьючерс на золото. Месяцем ранее Банк России одобрил площадке индекс аффинированного золота.
По итогам сентября, общий объем торгов на Мосбирже увеличился на 67% в годовом выражении до 124,1 трлн руб. По сравнению с августом, показатель снизился на 2,7%.