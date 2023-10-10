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Инвестиции

Мосбиржа начнет торги премиальными опционами на золото с 10 октября

Ведомости

Торги премиальными опционами на золото на срочном рынке Московской биржи стартуют 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

«Премиальные опционы становятся все более популярными <...>. Более 30 000 инвесторов уже используют этот инструмент в своих стратегиях. Общий объем торгов премиальными опционами с момента их запуска в прошлом году уже превысил 8 млрд руб., что отражает растущий интерес инвесторов к этому сегменту рынка», – отметила директор департамента срочного рынка Мосбиржи Мария Патриеева.

Опционы – это вид контрактов на бирже, которые дают покупателям право покупать или продавать определенный актив по определенной цене в течение заранее оговоренного срока. Премиальные опционы станут дополнительным инструментом на торгах золотом. 

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Новый продукт подразумевает единоразовую уплату премии покупателем, ежедневного начисления и списания вариационной маржи в таком случае не происходит. Инструмент позволит инвестировать в золото без необходимости его приобретения на рынке драгоценных металлов и хеджировать риски с минимальными издержками, отметили на торговой площадке.

Мосбиржа назвала параметры опционных контрактов:

  • код базисного актива – GL;

  • лот – 1 г золота;

  • минимальный шаг цены – 0,1 руб.;

  • стоимость минимального шага цены – 0,1 руб.

Исполнение контрактов на бирже будет происходить по четвергам во время вечернего клиринга, резюмировала торговая площадка.

В июле Мосбиржа запустила вечный фьючерс на золото. Месяцем ранее Банк России одобрил площадке индекс аффинированного золота. 

По итогам сентября, общий объем торгов на Мосбирже увеличился на 67% в годовом выражении до 124,1 трлн руб. По сравнению с августом, показатель снизился на 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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