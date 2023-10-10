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Инвестиции

Промсвязьбанк: опыт инвестирования за год получили только 17% россиян

Ведомости

За последний год только 17% россиян инвестировали в ценные бумаги, драгметаллы, недвижимость, антиквариат и предметы искусства, сообщил Промсвязьбанк (ПСБ) по итогам исследования, проведенного совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина и Аналитическим центром НАФИ.

Среди россиян, которые инвестировали в течение последних 12 месяцев, большинство приобретали акции и иностранную валюту (30% и 27% соответственно). Еще 19% инвесторов покупали золото и драгоценные металлы, 17% – недвижимость, 6% – государственные облигации, антиквариат и предметы искусства, 5% россиян делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды. В числе самых невостребованных на рынке инструментов оказались корпоративные облигации и передача капитала в доверительное управление.

В 30% случаев россияне решили начать инвестировать, чтобы получить дополнительный доход, уточнил ПСБ. Еще 17% физлиц решили стать инвесторами из-за наличия свободных денег, 8% – из-за желания попробовать себя в новой роли, а 5% откликнулись на рекламу от брокеров или банков.

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В исследовании также приводится статистика общей осведомленности россиян о возможностях инвестирования. Самым известным рыночным инструментом для жителей страны являются акции – о них знают 66% респондентов. Еще 62% участников опроса сообщили, что знакомы с возможностью покупки недвижимости с инвестиционной целью. О варианте вложения средств в золото и драгметаллы осведомлены 56% респондентов, о возможности покупки иностранной валюты для продажи при более высоком курсе – 53%. 

Наименее известными инструментами инвестирования являются корпоративные облигации и передача капитала в доверительное управление. С принципом их действия знакомы 27% и 21% опрошенных россиян соответственно. 10% респондентов признались, что не знакомы ни с одним из вариантов инвестиций.

По данным Банка России, в сентябре россияне купили иностранную валюту на 39,4 млрд руб. Большая часть нетто-покупок состоялась на биржевом рынке – общая сумма составила 53,8 млрд руб. Также жители страны приобретали валюту у банков – объем таких покупок достиг 14,4 млрд руб.

В своем исследовании регулятор отметил, что нетто-покупки акций в сентябре уменьшились на 25%. Физические лица за месяц купили акции на 29,4 млрд руб. больше, чем продали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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