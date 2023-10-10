Промсвязьбанк: опыт инвестирования за год получили только 17% россиян

В исследовании также приводится статистика общей осведомленности россиян о возможностях инвестирования. Самым известным рыночным инструментом для жителей страны являются акции – о них знают 66% респондентов. Еще 62% участников опроса сообщили, что знакомы с возможностью покупки недвижимости с инвестиционной целью. О варианте вложения средств в золото и драгметаллы осведомлены 56% респондентов, о возможности покупки иностранной валюты для продажи при более высоком курсе – 53%.