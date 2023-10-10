Промсвязьбанк: опыт инвестирования за год получили только 17% россиян
За последний год только 17% россиян инвестировали в ценные бумаги, драгметаллы, недвижимость, антиквариат и предметы искусства, сообщил Промсвязьбанк (ПСБ) по итогам исследования, проведенного совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина и Аналитическим центром НАФИ.
Среди россиян, которые инвестировали в течение последних 12 месяцев, большинство приобретали акции и иностранную валюту (30% и 27% соответственно). Еще 19% инвесторов покупали золото и драгоценные металлы, 17% – недвижимость, 6% – государственные облигации, антиквариат и предметы искусства, 5% россиян делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды. В числе самых невостребованных на рынке инструментов оказались корпоративные облигации и передача капитала в доверительное управление.
В 30% случаев россияне решили начать инвестировать, чтобы получить дополнительный доход, уточнил ПСБ. Еще 17% физлиц решили стать инвесторами из-за наличия свободных денег, 8% – из-за желания попробовать себя в новой роли, а 5% откликнулись на рекламу от брокеров или банков.
В исследовании также приводится статистика общей осведомленности россиян о возможностях инвестирования. Самым известным рыночным инструментом для жителей страны являются акции – о них знают 66% респондентов. Еще 62% участников опроса сообщили, что знакомы с возможностью покупки недвижимости с инвестиционной целью. О варианте вложения средств в золото и драгметаллы осведомлены 56% респондентов, о возможности покупки иностранной валюты для продажи при более высоком курсе – 53%.
Наименее известными инструментами инвестирования являются корпоративные облигации и передача капитала в доверительное управление. С принципом их действия знакомы 27% и 21% опрошенных россиян соответственно. 10% респондентов признались, что не знакомы ни с одним из вариантов инвестиций.
По данным Банка России, в сентябре россияне купили иностранную валюту на 39,4 млрд руб. Большая часть нетто-покупок состоялась на биржевом рынке – общая сумма составила 53,8 млрд руб. Также жители страны приобретали валюту у банков – объем таких покупок достиг 14,4 млрд руб.
В своем исследовании регулятор отметил, что нетто-покупки акций в сентябре уменьшились на 25%. Физические лица за месяц купили акции на 29,4 млрд руб. больше, чем продали.