Совет директоров «Софтлайна» рассмотрит вопрос об определении цены допэмиссии

Стоимость акций «Софтлайна» в ходе торгов 10 октября снизилась на 3,06% до 190,04 руб. По состоянию на 14:20 мск она составила 191,46 руб. (-2,34%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 173,39 пункта (-0,02%). С начала года он вырос на 47%.