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Инвестиции

Совет директоров «Софтлайна» рассмотрит вопрос об определении цены допэмиссии

Ведомости

Совет директоров российского разработчика программного обеспечения «Софтлайн» на заседании 12 октября рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных акций общества. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Мосбиржа разрешила заключать внебиржевые сделки с бумагами «Софтлайна» (SOFT). Разрешение вступило в силу с 5 октября.

Стоимость акций «Софтлайна» в ходе торгов 10 октября снизилась на 3,06% до 190,04 руб. По состоянию на 14:20 мск она составила 191,46 руб. (-2,34%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 173,39 пункта (-0,02%). С начала года он вырос на 47%.

Торги акциями «Софтлайна» стартовали 26 сентября на Московской и Санкт-Петербургской биржах в российских рублях. На Мосбирже бумаги включены в котировальный список второго уровня. На «СПБ бирже» торги стартовали в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

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Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. Во free-float вошли акции, которые получены бывшими держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайна» в рамках программы долгосрочной мотивации.

«Софтлайн» – российское подразделение, образованное в ходе разделения Noventiiq на международный и российский бизнес. В связи с разделением «Софтлайн» 25 сентября обменял более 14 млн ГДР Noventiq, тем самым завершил первый этап обмена. Он будет состоять из трех этапов, уточняла компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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