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Инвестиции

«Софтлайн» завершил первый этап обмена расписок Noventiq на свои акции

Ведомости

«Софтлайн» сообщил, что обменял более 14 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq, права на которые учитываются в НРД и «СПБ банке». Это составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

Компания информирует, что в рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, каждый участник получит еще одну акцию «Софтлайна» в расчете на каждую находящуюся в его владении бумагу на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа.

При этом через 24 месяца в рамках третьего этапа каждый участник обмена получит еще по одной акции в расчете на каждую бумагу, находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа, указала компания.

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Старт торгов акциями «Софтлайна» на Мосбирже и «СПБ бирже» запланирован на 26 сентября под тикером SOFL. Процент акций компании в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит около 15,7%. Во free-float войдут акции, которые получены держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также бумаги, полученные сотрудниками «Софтлайна» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Мосбиржа с 8 сентября ограничила торги расписками Noventiiq в связи с прекращением торгов. 31 июля Noventiiq подала заявку на исключение своих ГДР из списка торговой площадки. Это связано с разделением бизнеса Noventiiq на российский и международный.

Российское подразделение «Софтлайна», образованное в ходе разделения, предложило обменять ГДР Noventiiq на акции «Софтлайна». «Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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