«Селигдар» объявил о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 года
Производитель золота и олова «Селигдар» выплатит инвесторам дивиденды за период с января по сентябрь 2023 г. из расчета 2 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 2,44%. Всего компания направит на выплаты 2,06 млрд руб., следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Селигдар» уточнил, что планирует совершить выплаты из нераспределенной прибыли за предыдущие годы. Список акционеров, которые имеют право на дивиденды, определят 3 декабря. Номинальным держателям акций и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, деньги поступят в течение 10 рабочих дней. Другим зарегистрированным в реестре лицам выплаты направят в течение 25 рабочих дней, пояснила компания.
На фоне новости акции «Селигдара» подешевели к 16:00 мск до 81,84 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее стоимость уменьшилась на 1,58%. Индекс Мосбиржи составил 3253,97 пункта (-0,04%). С начала года котировки компании выросли на 87,7%, бенчмарк – на 51,04%.
Золотодобытчик ранее опубликовал отчет о выручке за девять месяцев. С января по сентябрь производитель заработал в сумме 37,5 млрд руб. – на 88% больше год к году. Из них 32,9 млрд руб. – выручка от продажи золота. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г., показатель увеличился на 115%.
В мае «Селигдар» разместил дебютные «золотые» облигации на 11 млрд руб. объемом 2,2 млн бумаг, или 92,76% выпуска серии GOLD01. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг составила 5,5% годовых. В конце августа Мосбиржа включила акции «Селигдара» в базу расчета своего основного индекса и индекса РТС.