Газета
Инвестиции

«Селигдар» объявил о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 года

Ведомости

Производитель золота и олова «Селигдар» выплатит инвесторам дивиденды за период с января по сентябрь 2023 г. из расчета 2 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 2,44%. Всего компания направит на выплаты 2,06 млрд руб., следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Селигдар» уточнил, что планирует совершить выплаты из нераспределенной прибыли за предыдущие годы. Список акционеров, которые имеют право на дивиденды, определят 3 декабря. Номинальным держателям акций и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, деньги поступят в течение 10 рабочих дней. Другим зарегистрированным в реестре лицам выплаты направят в течение 25 рабочих дней, пояснила компания.

На фоне новости акции «Селигдара» подешевели к 16:00 мск до 81,84 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее стоимость уменьшилась на 1,58%. Индекс Мосбиржи составил 3253,97 пункта (-0,04%). С начала года котировки компании выросли на 87,7%, бенчмарк – на 51,04%.

Ранее по теме: Выручка «Селигдара» за девять месяцев превысила 37 млрд рублей

Золотодобытчик ранее опубликовал отчет о выручке за девять месяцев. С января по сентябрь производитель заработал в сумме 37,5 млрд руб. – на 88% больше год к году. Из них 32,9 млрд руб. – выручка от продажи золота. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г., показатель увеличился на 115%.

В мае «Селигдар» разместил дебютные «золотые» облигации на 11 млрд руб. объемом 2,2 млн бумаг, или 92,76% выпуска серии GOLD01. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг составила 5,5% годовых. В конце августа Мосбиржа включила акции «Селигдара» в базу расчета своего основного индекса и индекса РТС.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных