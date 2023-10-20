«Селигдар» объявил о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 года

Золотодобытчик ранее опубликовал отчет о выручке за девять месяцев. С января по сентябрь производитель заработал в сумме 37,5 млрд руб. – на 88% больше год к году. Из них 32,9 млрд руб. – выручка от продажи золота. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г., показатель увеличился на 115%.