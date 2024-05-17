Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса
В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.
13 мая стартовал внебиржевой обмен и выкуп акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – ЗПИФ «Консорциум. Первый». Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая. Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Торги ожидаются с 10 июля.