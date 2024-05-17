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Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса

Ведомости

Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.первый». Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже 17 мая снижалась на 1,84% до 4281 руб. По состоянию на 15:50 бумаги стоили 4284,4 (-1,76%), индекс Мосбиржи составлял 3 498,89 пункта (+0,36%). 

В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.

На втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю - примерно 28%. Ожидается, что сделку окончательно закроют в июле 2024 г. До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

13 мая стартовал внебиржевой обмен и выкуп акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – ЗПИФ «Консорциум. Первый». Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая. Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции МКПАО «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Торги ожидаются с 10 июля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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