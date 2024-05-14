Мосбиржа допустит акции МКПАО «Яндекс» к торгам с 8 июля

Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях: в режиме основных торгов Т+: один лот будет включать одну акция, минимальный шаг цены составит 0,5 руб., в режимах торгов «РПС»/«РПС с ЦК»: один лот составит одна акция, минимальный шаг цены 0,5 руб. В этих режимах планируется начать торги с 10 июля 2024 г., информирует площадка.