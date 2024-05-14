Мосбиржа допустит акции МКПАО «Яндекс» к торгам с 8 июля
Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции Международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Ранее Мосбиржа сообщала, что допустит акции МКПАО «Яндекс» к торгам с 15 мая.
Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях: в режиме основных торгов Т+: один лот будет включать одну акция, минимальный шаг цены составит 0,5 руб., в режимах торгов «РПС»/«РПС с ЦК»: один лот составит одна акция, минимальный шаг цены 0,5 руб. В этих режимах планируется начать торги с 10 июля 2024 г., информирует площадка.
13 мая стартовал внебиржевой обмен и выкуп акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая, акцепт заявок будет проходить до 9 июня, сообщили «Ведомостям» в фонде. Всего ЗПИФ планирует получить до 107,7 млн акций Yandex N.V.