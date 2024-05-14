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Мосбиржа допустит акции МКПАО «Яндекс» к торгам с 8 июля

Ведомости

Московская биржа с 8 июля 2024 г. включила обыкновенные акции Международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Яндекс» (YDEX) в раздел «первый уровень», допущенных к торгам. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. Ранее Мосбиржа сообщала, что допустит акции МКПАО «Яндекс» к торгам с 15 мая.

Планируется, что акции будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях: в режиме основных торгов Т+: один лот будет включать одну акция, минимальный шаг цены составит 0,5 руб., в режимах торгов «РПС»/«РПС с ЦК»: один лот составит одна акция, минимальный шаг цены 0,5 руб. В этих режимах планируется начать торги с 10 июля 2024 г., информирует площадка.

Акции «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже 14 мая выросли на 2,51% до 4517,4 руб. По состоянию на 15:26 мск их стоимость составила 4 471,4 руб. (+1,5%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 462,43 пункта (+0,15%).

13 мая стартовал внебиржевой обмен и выкуп акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая, акцепт заявок будет проходить до 9 июня, сообщили «Ведомостям» в фонде. Всего ЗПИФ планирует получить до 107,7 млн акций Yandex N.V. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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