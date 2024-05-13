Акции «Яндекса» взлетели на 5,3% после старта обмена и выкупа бумаг Yandex N.V.

К 14:42 мск цена скорректировалась до 4579,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 10 мая она выросла на 5%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3454,1 пункта, IT-индекс – сократился на 0,1% до 4059 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,5 и 49,6% соответственно, котировки «Яндекса» – на 79,7%.