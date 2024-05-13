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Акции «Яндекса» взлетели на 5,3% после старта обмена и выкупа бумаг Yandex N.V.

Ведомости

Котировки «Яндекса» подскочили на 5,3% после объявления о старте внебиржевого обмена и выкупа акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Максимально стоимость бумаг росла до 4592,2 руб.

К 14:42 мск цена скорректировалась до 4579,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 10 мая она выросла на 5%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3454,1 пункта, IT-индекс – сократился на 0,1% до 4059 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,5 и 49,6% соответственно, котировки «Яндекса» – на 79,7%.

Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая, акцепт заявок будет проходить до 9 июня, сообщили «Ведомостям» в фонде. Всего ЗПИФ планирует получить до 107,7 млн акций Yandex N.V. 

Обмен бумаг пройдет с коэффициентом 1:1 – за одну акцию голландской компании инвесторы получат одну ценную бумагу МКПАО «Яндекс». Стоимость бумаг при выкупе установили в размере 1251,8 руб. – на уровне цены при покупке российского бизнеса «Яндекса» консорциумом инвесторов. 

В обмене и выкупе могут участвовать акции Yandex N.V., которые ранее были приобретены на Московской бирже и «СПБ бирже». Также ЗПИФ будет принимать бумаги, купленные за пределами этих торговых площадок бумаги и переведенные в российские депозитарии не позднее 30 ноября 2023 г. 

ЗПИФ «Консорциум. Первый» заключил сделку с Yandex N.V. по покупке российского бизнеса компании 5 февраля 2024 г. Стоимость сделки составила 475 млрд руб. С того момента новой головной компанией «Яндекса» стало МКПАО «Яндекс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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