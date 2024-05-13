Акции «Яндекса» взлетели на 5,3% после старта обмена и выкупа бумаг Yandex N.V.
Котировки «Яндекса» подскочили на 5,3% после объявления о старте внебиржевого обмена и выкупа акций голландской Yandex N.V. основным акционером российской компании – Закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Максимально стоимость бумаг росла до 4592,2 руб.
К 14:42 мск цена скорректировалась до 4579,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 10 мая она выросла на 5%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3454,1 пункта, IT-индекс – сократился на 0,1% до 4059 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,5 и 49,6% соответственно, котировки «Яндекса» – на 79,7%.
Сбор заявок на участие в обмене и выкупе продлится с 13 по 31 мая, акцепт заявок будет проходить до 9 июня, сообщили «Ведомостям» в фонде. Всего ЗПИФ планирует получить до 107,7 млн акций Yandex N.V.
Обмен бумаг пройдет с коэффициентом 1:1 – за одну акцию голландской компании инвесторы получат одну ценную бумагу МКПАО «Яндекс». Стоимость бумаг при выкупе установили в размере 1251,8 руб. – на уровне цены при покупке российского бизнеса «Яндекса» консорциумом инвесторов.
В обмене и выкупе могут участвовать акции Yandex N.V., которые ранее были приобретены на Московской бирже и «СПБ бирже». Также ЗПИФ будет принимать бумаги, купленные за пределами этих торговых площадок бумаги и переведенные в российские депозитарии не позднее 30 ноября 2023 г.