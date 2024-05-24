Срок выкупа и обмена акций Yandex N.V. планируется продлить до 11 июня
ЗПИФ «Консорциум. Первый» сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V до 11 июня 2024 г. включительно.
При этом срок их акцепта будет увеличен до 17 июня включительно. Но сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО «Яндекс» и перевода денежных средств остаются прежними.
Кроме того, для внебиржевого агента будут открыты дополнительно три офиса в крупнейших городах страны.
Решение о продлении сроков и открытие дополнительных офисов было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. Оно должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростит подачу заявок для региональных брокеров.
17 мая Yandex N.V. сообщала, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум. Первый». В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.