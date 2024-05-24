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Срок выкупа и обмена акций Yandex N.V. планируется продлить до 11 июня

Ведомости

ЗПИФ «Консорциум. Первый» сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V до 11 июня 2024 г. включительно.

При этом срок их акцепта будет увеличен до 17 июня включительно. Но сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО «Яндекс» и перевода денежных средств остаются прежними.

Кроме того, для внебиржевого агента будут открыты дополнительно три офиса в крупнейших городах страны.

Решение о продлении сроков и открытие дополнительных офисов было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. Оно должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростит подачу заявок для региональных брокеров.

Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов на Мосбирже 24 мая выросла на 1,65% до 4275,6 руб. По состоянию на 11:11 бумаги стоили 4241,2 руб. (+0,83%), индекс Мосбиржи составлял 3427,06 пункта (-0,46%).

17 мая Yandex N.V. сообщала, что закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных российских инвесторов. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – «Консорциум. Первый». В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». Таким образом нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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