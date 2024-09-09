«СПБ биржа» с 9 сентября допустила к торгам 85 акций российских эмитентов
С 9 сентября «СПБ биржа» допустила к торгам еще 85 акций российских эмитентов, следует из сообщения на сайте площадки.
Соответствующее решение принято по инициативе самой биржи. «Допустить с 9 сентября 2024 г. ценные бумаги к организованным торгам в процессе обращения в следующих режимах», – говорится в сообщении.
Среди режимов «СПБ биржа» отмечает режим основных торгов, режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК режима переговорных сделок, период внутриброкерский РПС режима переговорных сделок, а также режим торгов «адресное репо с центральным контрагентом», включая внутриброкерское репо режима торгов «адресное репо с центральным контрагентом».
В список вошли акции таких компаний, как ПАО «Абрау – Дюрсо», ПАО «Глобалтрак менеджмент», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «Центральный телеграф», ПАО «СмартТехГрупп» и др.
В июле этого года стало известно, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. 14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.