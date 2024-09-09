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«СПБ биржа» с 9 сентября допустила к торгам 85 акций российских эмитентов

Ведомости

С 9 сентября «СПБ биржа» допустила к торгам еще 85 акций российских эмитентов, следует из сообщения на сайте площадки.

Соответствующее решение принято по инициативе самой биржи. «Допустить с 9 сентября 2024 г. ценные бумаги к организованным торгам в процессе обращения в следующих режимах», – говорится в сообщении.

Среди режимов «СПБ биржа» отмечает режим основных торгов, режим переговорных сделок, включая период РПС с ЦК режима переговорных сделок, период внутриброкерский РПС режима переговорных сделок, а также режим торгов «адресное репо с центральным контрагентом», включая внутриброкерское репо режима торгов «адресное репо с центральным контрагентом».

В список вошли акции таких компаний, как ПАО «Абрау – Дюрсо», ПАО «Глобалтрак менеджмент», ПАО «Алкогольная группа Кристалл», ПАО «Центральный телеграф», ПАО «СмартТехГрупп» и др.

В июле этого года стало известно, что торговая площадка не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. 14 мая генеральный директор «СПБ биржи» Евгений Сердюков сказал в интервью «РБК инвестициям», что торговая площадка может пересмотреть свою дивидендную политику в 2025 г. Он отметил, что биржа перешла к новому этапу развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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