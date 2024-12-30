Индекс Мосбиржи обновил максимум с 1 октября

28 декабря на закрытии недельных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,33% до 2757 пунктов. Лидерами роста выступили привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+5,16% и +3,96% соответственно), а также бумаги «Хэдхантера» (+2,97%), БСП (+2,6%) и «Совкомфлота» (+2,56%). Аутсайдерами стали МКБ, «Сургутнефтегаз», «Юнипро» и Совкомбанк. Как сообщали эксперты «БКС мир инвестиций», в ходе торгов индекс восстанавливался и просаживался, но в пределах неглубокой корректировки. Аналитики прогнозировали импульс роста, а также заявляли, что проявленная рынком слабость, вероятно, «обусловлена приближением длинных новогодних каникул».