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Индекс Мосбиржи обновил максимум с 1 октября

Ведомости

В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил максимум с 1 октября 2024 г., достигнув на 14:49 мск 2876 пунктов. Показатель роста по отношению к закрытию торгов на 29 декабря составил 3,24%, а с начала декабря он прибавил 11,61%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс голубых фишек также растет, с начала торгов он прибавил 3,1%. Лидерами роста выступили металлурги и нефтяные предприятия. В частности, котировки привилегированных и обыкновенных акций «Татнефти» прибавляют в цене +6,1% и +6,3% соответственно. Также выросли бумаги «Северстали» (+6%), «ММК» (+5,8%), «Ростелекома» (+5,8%). В ходе предпраздничных торгов инвесторы сохраняют оптимизм, отмечает «Цифра брокер». По прогнозам аналитиков, индекс Мосбиржи может закрепиться выше бенчмарка.

Как сообщает «Финам» со ссылкой на слова аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, уверенная позитивная динамика обусловлена притоком на рынок частных инвестиций после выплаты годовых бонусов. Настроение инвесторов также может «перекинуться» и на январь, подчеркивает автор Telegram-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний.

28 декабря на закрытии недельных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,33% до 2757 пунктов. Лидерами роста выступили привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+5,16% и +3,96% соответственно), а также бумаги «Хэдхантера» (+2,97%), БСП (+2,6%) и «Совкомфлота» (+2,56%). Аутсайдерами стали МКБ, «Сургутнефтегаз», «Юнипро» и Совкомбанк. Как сообщали эксперты «БКС мир инвестиций», в ходе торгов индекс восстанавливался и просаживался, но в пределах неглубокой корректировки. Аналитики прогнозировали импульс роста, а также заявляли, что проявленная рынком слабость, вероятно, «обусловлена приближением длинных новогодних каникул».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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