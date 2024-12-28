Индекс Мосбиржи снизился по итогам торгов до 2757 пунктов

25 декабря индекс Мосбиржи обновил максимум с 14 ноября, в 16:50 мск он достигал 2751 пункта. На закрытии торгов в 18:45 мск показатель скорректировался и составил 2732 пункта. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики. 9 из 13 опрошенных газетой экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.). Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%). 27 декабря в «Цифра брокер» заявили, что индекс в 2025 г. может достичь 5000 пунктов.