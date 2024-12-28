Индекс Мосбиржи снизился по итогам торгов до 2757 пунктов
Индекс Мосбиржи снизился в ходе основной сессии торгов 27 декабря на 0,33% до 2757 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами роста выступили привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+5,16% и 3,96% соответственно), а также бумаги «Хэдхантера» (+2,97%), БСП (+2,6%) и «Совкомфлота» (+2,56%). Аутсайдерами стали МКБ, «Сургутнефтегаз», «Юнипро» и «Совкомбанк». Как сообщают эксперты «БКС мир инвестиций», в ходе торгов индекс восстанавливался и просаживался, но в пределах неглубокой корректировки. Аналитики прогнозируют импульс роста, а проявленная рынком слабость, вероятно, «обусловлена приближением длинных новогодних каникул».
«Это усиливает фактор пятницы или окончания торговой недели. Хотя торги и будут проводиться в некоторые дни предстоящих официальных выходных, а также завтра, ликвидность в такие сессии обычно пониженная. К тому же многие не планируют пристально следить за рынком, поэтому предпочитают воздерживаться от покупок акций или сокращают в них позиции, в том числе из-за опасений реализации каких-либо рисков в ближайшие две недели», – подчеркивают эксперты.
26 декабря индекс Мосбиржи вновь обновил максимум декабря, на 10:40 мск показатель на пике достиг отметки в 2776 пунктов, но позже скорректировался. Индекс голубых фишек прибавил также 1%.
25 декабря индекс Мосбиржи обновил максимум с 14 ноября, в 16:50 мск он достигал 2751 пункта. На закрытии торгов в 18:45 мск показатель скорректировался и составил 2732 пункта. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики. 9 из 13 опрошенных газетой экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.). Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%). 27 декабря в «Цифра брокер» заявили, что индекс в 2025 г. может достичь 5000 пунктов.