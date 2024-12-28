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Индекс Мосбиржи снизился по итогам торгов до 2757 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи снизился в ходе основной сессии торгов 27 декабря на 0,33% до 2757 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами роста выступили привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+5,16% и 3,96% соответственно), а также бумаги «Хэдхантера» (+2,97%), БСП (+2,6%) и «Совкомфлота» (+2,56%). Аутсайдерами стали МКБ, «Сургутнефтегаз», «Юнипро» и «Совкомбанк». Как сообщают эксперты «БКС мир инвестиций», в ходе торгов индекс восстанавливался и просаживался, но в пределах неглубокой корректировки. Аналитики прогнозируют импульс роста, а проявленная рынком слабость, вероятно, «обусловлена приближением длинных новогодних каникул».

«Это усиливает фактор пятницы или окончания торговой недели. Хотя торги и будут проводиться в некоторые дни предстоящих официальных выходных, а также завтра, ликвидность в такие сессии обычно пониженная. К тому же многие не планируют пристально следить за рынком, поэтому предпочитают воздерживаться от покупок акций или сокращают в них позиции, в том числе из-за опасений реализации каких-либо рисков в ближайшие две недели», – подчеркивают эксперты.

26 декабря индекс Мосбиржи вновь обновил максимум декабря, на 10:40 мск показатель на пике достиг отметки в 2776 пунктов, но позже скорректировался. Индекс голубых фишек прибавил также 1%.

25 декабря индекс Мосбиржи обновил максимум с 14 ноября, в 16:50 мск он достигал 2751 пункта. На закрытии торгов в 18:45 мск показатель скорректировался и составил 2732 пункта. «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики. 9 из 13 опрошенных газетой экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.). Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%). 27 декабря в «Цифра брокер» заявили, что индекс в 2025 г. может достичь 5000 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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