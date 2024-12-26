Индекс Мосбиржи обновил декабрьский максимум
Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум декабря, на 10:40 мск показатель на пике достиг отметки в 2776. На 13:00 мск индекс скорректировался и находится на уровне 2760 пунктов, прибавив в объеме почти 1% с начала торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс голубых фишек прибавил также 1%. В лидерах основного показателя: привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+2,61%) и (+2,07%), акции «Ростелекома» (+2,1%), ГК «Самолет» (+2,04%) и «Магнита» (+1,91%). Последние растут в ожидании голосования акционеров по дивидендам. Среди аутсайдеров рынка: акции «Астры» (–2,4%), активы «Совкомфлота» (–1,32%), а также «Яндекса» (–1,12%). В лидерах голубых фишек – «Сургутнефтегза» (–1,61%), по падению – тот же «Яндекс».
Бумаги «Самолета» продолжают подъем, так как накануне руководство сообщило, что девелопер планирует продлить программу байбэка акций, при этом конкретная сумма не называлась, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций». Акции застройщика с начала года потеряли в цене около 75% из-за того, что высокие ставки негативно сказываются на отрасли. Эксперты отмечают, что в центре внимания остаются добывающие компании. Активы «Мечела» и «Транснефти», по их словам, выглядят наиболее удачными, но последние имеют больший потенциал ущерба при падении.
Как напоминают в «Альфа-инвестициях», падение «Астры» связано с изменениями в дивидендной политике. В частности, выплаты будут только по итогам года, а минимальный размер снизился с «не менее 50%» до «не менее 25%» чистой прибыли. Несмотря на это аналитики подмечают, что компании важно поддерживать высокие темпы роста показателей, так как это инвесторам «важнее». Несмотря на продолжающееся ралли, индекс RGBI накануне показал отрицательную динамику, снизившись за день на 0,7%, замечает «Цифра брокер», добавляя, что несмотря на небольшое замедление инфляции на неделе, в годовом выражении темпы роста потребительских цен ускорились до 9,7% с 9,52%, что негативно сказывается на прогнозах по ключевой ставке.
25 декабря индекс Мосбиржи обновил максимум с 14 ноября, в 16:50 мск он достигал 2751 пункта. На закрытии торгов в 18:45 мск показатель скорректировался и составил 2732 пункта. Лидерами роста выступили акции МКБ (+5,99%), активы «Европлана» (+5%), привилегированные акции «Транснефти» (+4,6%) и обыкновенные акции «Газпрома» (+4%), которые отыгрывают падение после 17 декабря. Тогда стоимость акций компании опустилась до минимальных значений за 16 лет, во многом благодаря санкциям со стороны ЕС и на новостях о предстоящих ограничениях в отношении международных структур, где российская компания выступает акционером. Аутсайдерами рынка стали активы ЮГК (–1,9%), обыкновенные акции ПИК (–0,92%), акции «Хэдхантера» (–0,79%), ГК «Самолет» (–0,4%) и активы «Сургутнефтегаза» (–0,3%). Индекс голубых фишек растет второй день подряд, в ходе торгов он прибавил 1,68%.
25 декабря «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики. 9 из 13 опрошенных газетой экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.). Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%).