Индекс Мосбиржи обновил декабрьский максимум

Как напоминают в «Альфа-инвестициях», падение «Астры» связано с изменениями в дивидендной политике. В частности, выплаты будут только по итогам года, а минимальный размер снизился с «не менее 50%» до «не менее 25%» чистой прибыли. Несмотря на это аналитики подмечают, что компании важно поддерживать высокие темпы роста показателей, так как это инвесторам «важнее». Несмотря на продолжающееся ралли, индекс RGBI накануне показал отрицательную динамику, снизившись за день на 0,7%, замечает «Цифра брокер», добавляя, что несмотря на небольшое замедление инфляции на неделе, в годовом выражении темпы роста потребительских цен ускорились до 9,7% с 9,52%, что негативно сказывается на прогнозах по ключевой ставке.