Мосбиржа обновила максимум с 14 ноября

При этом вопрос дивидендных выплат со стороны «Газпрома» остается все еще открытым, а «шанс» на принятие соответствующего решения со стороны акционеров невелик, прогнозируют аналитики. Такое же мнение разделяют и эксперты «БКС мир инвестиций», отмечая, что рынку удалось продолжить ралли после заседания Центробанка 20 декабря, на котором регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. До конца года на рынке сохранится невысокая активность, считают в «Цифра брокере», поскольку для продолжения устойчивого роста необходимы новые драйверы. «Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году», – отметил брокер.