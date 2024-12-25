Мосбиржа обновила максимум с 14 ноября
Индекс Мосбиржи обновил максимум с 14 ноября, в 16:50 мск он достигал 2751 пункта. На закрытии торгов в 18:45 мск показатель скорректировался и составил 2732 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс мосбиржи вырос на 1,5%. Лидерами роста выступили акции МКБ (+5,99%), активы «Европлана» (+5%), привилегированные акции «Транснефти» (+4,6%) и обыкновенные акции «Газпрома» (+4%), которые отыгрывают падение после 17 декабря. Тогда стоимость акций компании опустилась до минимальных значений за 16 лет, во многом благодаря санкциям со стороны ЕС и на новостях о предстоящих ограничениях в отношении международных структур, где российская компания выступает акционером.
Аутсайдерами рынка стали активы ЮГК (–1,9%), обыкновенные акции ПИК (–0,92%), акции «Хэдхантера» (–0,79%), ГК «Самолет» (–0,4%) и активы «Сургутнефтегаза» (–0,3%). Индекс голубых фишек растет второй день подряд, в ходе торгов он прибавил 1,68%. Как отмечают эксперты «Альфа-инвестиций», индекс биржи скорректировался после двухдневного ралли. Большинство сильно просевших бумаг в ходе утренних торгов отставали от рынка и раньше, а рост стоимости акций «Газпрома» обусловлен позитивными прогнозами руководства в части снижения долговой нагрузки.
При этом вопрос дивидендных выплат со стороны «Газпрома» остается все еще открытым, а «шанс» на принятие соответствующего решения со стороны акционеров невелик, прогнозируют аналитики. Такое же мнение разделяют и эксперты «БКС мир инвестиций», отмечая, что рынку удалось продолжить ралли после заседания Центробанка 20 декабря, на котором регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. До конца года на рынке сохранится невысокая активность, считают в «Цифра брокере», поскольку для продолжения устойчивого роста необходимы новые драйверы. «Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году», – отметил брокер.
25 декабря «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что в 2025 г. ожидается рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов, но скорость восстановления рынка будет зависеть от решений ЦБ и геополитики. 9 из 13 опрошенных газетой экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.) Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%).