Цена нефти марки Brent увеличилась до $74,6
Стоимость нефти марки Brent растет в ходе торгов, на пике в 18:40 мск цена барреля с поставкой в феврале достигала $74,6 свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На 20:35 мск котировки стабилизировались на уровне $74,4.
Как отмечает Reuters, на росте стоимости сказывалась «вялая торговля на рынках», так как инвесторы ожидают дополнительных экономических данных по Китаю и США, крупнейшим потребителям нефти. На прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли примерно на 1,4% благодаря более значительному, чем ожидалось, сокращению запасов сырой нефти в США на неделе, закончившейся 20 декабря.
Ранее прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период. Это было пятое подряд падение запасов сырой нефти, бросающее вызов недавней риторике о том, что низкий спрос на топливо в предстоящем году приведет к тому, что рынок нефти останется в избытке, отмечала The Wall Street Journal. На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), добавляла газета, отмечая, что снижение оборотов в торговле в преддверии праздничного сезона может способствовать сокращению цен на сырую нефть.