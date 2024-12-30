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Цена нефти марки Brent увеличилась до $74,6

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent растет в ходе торгов, на пике в 18:40 мск цена барреля с поставкой в феврале достигала $74,6 свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На 20:35 мск котировки стабилизировались на уровне $74,4.

Как отмечает Reuters, на росте стоимости сказывалась «вялая торговля на рынках», так как инвесторы ожидают дополнительных экономических данных по Китаю и США, крупнейшим потребителям нефти. На прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI выросли примерно на 1,4% благодаря более значительному, чем ожидалось, сокращению запасов сырой нефти в США на неделе, закончившейся 20 декабря.

Ранее прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период. Это было пятое подряд падение запасов сырой нефти, бросающее вызов недавней риторике о том, что низкий спрос на топливо в предстоящем году приведет к тому, что рынок нефти останется в избытке, отмечала The Wall Street Journal. На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), добавляла газета, отмечая, что снижение оборотов в торговле в преддверии праздничного сезона может способствовать сокращению цен на сырую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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