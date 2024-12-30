Цена нефти марки Brent увеличилась до $74,6

Ранее прогноз предполагал снижение запасов на 3,2 млн баррелей за этот период. Это было пятое подряд падение запасов сырой нефти, бросающее вызов недавней риторике о том, что низкий спрос на топливо в предстоящем году приведет к тому, что рынок нефти останется в избытке, отмечала The Wall Street Journal. На ценообразование нефти сейчас на рынке также влияет позиция FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США), добавляла газета, отмечая, что снижение оборотов в торговле в преддверии праздничного сезона может способствовать сокращению цен на сырую нефть.