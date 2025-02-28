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Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии смог отыграть падение и остановился на отметке 3200 пунктов, что все равно на 1% ниже по отношению к закрытию торгов накануне. Он открылся на отметке в 3199 пунктов, в течение дня опускаясь до 3149 пунктов и поднимаясь до 3210, свидетельствуют данные торговой площадки. На допсессии показатель превысил 3205 пунктов.

Накануне, 27 февраля, в ходе дополнительной сессии индекс опустился ниже 3200 пунктов. На 23:50 мск он остановился на отметке 3182 пункта, потеряв 2,85% по отношению к закрытию накануне. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов.

26 февраля индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов. Как рассказали эксперты, в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке. Накануне, 25 февраля, индекс Мосбиржи, наоборот, прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США, достигнув 3341 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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