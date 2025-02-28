Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии смог отыграть падение и остановился на отметке 3200 пунктов, что все равно на 1% ниже по отношению к закрытию торгов накануне. Он открылся на отметке в 3199 пунктов, в течение дня опускаясь до 3149 пунктов и поднимаясь до 3210, свидетельствуют данные торговой площадки. На допсессии показатель превысил 3205 пунктов.
Накануне, 27 февраля, в ходе дополнительной сессии индекс опустился ниже 3200 пунктов. На 23:50 мск он остановился на отметке 3182 пункта, потеряв 2,85% по отношению к закрытию накануне. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов.
26 февраля индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов. Как рассказали эксперты, в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке. Накануне, 25 февраля, индекс Мосбиржи, наоборот, прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США, достигнув 3341 пункта.