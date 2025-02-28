Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию на отметке 3200 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии смог отыграть падение и остановился на отметке 3200 пунктов, что все равно на 1% ниже по отношению к закрытию торгов накануне. Он открылся на отметке в 3199 пунктов, в течение дня опускаясь до 3149 пунктов и поднимаясь до 3210, свидетельствуют данные торговой площадки. На допсессии показатель превысил 3205 пунктов.