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Индекс Мосбиржи в ходе допсессии опустился ниже 3200 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) в ходе торгов на дополнительной сессии опустился ниже 3200 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 23:50 мск он остановился на отметке 3182 пункта, потеряв 2,85% по отношению к закрытию накануне.

Индекс в ходе основной сессии также опустился. На 18:50 мск он составил 3232 пункта, что на 1,32% ниже, чем к закрытию накануне. На допсессии в числе аутсайдеров оказались обыкновенные акции «Юнипро» (–5,3%), «Ростелекома» (–4,31%), «Русала» (–4,19%), а также бумаги «Россетей» (–4,1%) и «Аэрофлота» (–4,26%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов.

«Давление продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность», – сообщили эксперты, добавив, что негативом выступают ряд заявлений официальных лиц России и США о неопределенности переговорного процесса.

26 февраля индекс Мосбиржи за неделю опустился ниже 3300 пунктов. Как рассказали эскперты, в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке. Накануне, 25 февраля, индекс Мосбиржи наоборот прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США, достигнув 3341 пункта.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что ведет серьезные обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным относительно завершения боевых действий на Украине, а также о крупных проектах экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией. Путин отметил, что Россия готова поставлять в США по 2 млн т алюминия в год, если будет принято решение открыть американский рынок для отечественных производителей, добавив, что РФ открыта для совместных проектов. Это могло послужить стимулом к росту торговли на бирже, сообщали аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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