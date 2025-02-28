Индекс Мосбиржи в ходе допсессии опустился ниже 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи (IMOEX2) в ходе торгов на дополнительной сессии опустился ниже 3200 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 23:50 мск он остановился на отметке 3182 пункта, потеряв 2,85% по отношению к закрытию накануне.
Индекс в ходе основной сессии также опустился. На 18:50 мск он составил 3232 пункта, что на 1,32% ниже, чем к закрытию накануне. На допсессии в числе аутсайдеров оказались обыкновенные акции «Юнипро» (–5,3%), «Ростелекома» (–4,31%), «Русала» (–4,19%), а также бумаги «Россетей» (–4,1%) и «Аэрофлота» (–4,26%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», рынок испытал несколько просадок, которые своевременно выкупались, но развить более устойчивое восходящее движение не удалось, несмотря на улучшение валютного и сырьевого факторов.
«Давление продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность», – сообщили эксперты, добавив, что негативом выступают ряд заявлений официальных лиц России и США о неопределенности переговорного процесса.
26 февраля индекс Мосбиржи за неделю опустился ниже 3300 пунктов. Как рассказали эскперты, в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке. Накануне, 25 февраля, индекс Мосбиржи наоборот прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США, достигнув 3341 пункта.
Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что ведет серьезные обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным относительно завершения боевых действий на Украине, а также о крупных проектах экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией. Путин отметил, что Россия готова поставлять в США по 2 млн т алюминия в год, если будет принято решение открыть американский рынок для отечественных производителей, добавив, что РФ открыта для совместных проектов. Это могло послужить стимулом к росту торговли на бирже, сообщали аналитики.