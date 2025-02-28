Индекс Мосбиржи в ходе допсессии опустился ниже 3200 пунктов

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что ведет серьезные обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным относительно завершения боевых действий на Украине, а также о крупных проектах экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией. Путин отметил, что Россия готова поставлять в США по 2 млн т алюминия в год, если будет принято решение открыть американский рынок для отечественных производителей, добавив, что РФ открыта для совместных проектов. Это могло послужить стимулом к росту торговли на бирже, сообщали аналитики.