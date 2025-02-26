Индекс Мосбиржи впервые за неделю опустился ниже 3300 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 19 февраля опустился ниже 3300 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 16:24 мск показатель достиг отметки в 3241 пункт, сократившись на 2,59% по отношению к закрытию торгов накануне. На открытии он составил 3338 пунктов.
Индекс голубых фишек также снижается почти на 2,7%, достигая отметки 20 994 пунктов. На основных торгах в числе аутсайдеров оказались обыкновенные акции «Ростелекома» (–5,37%), «Селигдара» (–4,12%), «Юнипро» (–3,97%) и НЛМК (–3,93%), а также бумаги VK (–4,42%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», в отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке.
«Позитивные высказывания президентов США и РФ о желании взаимного сотрудничества в экономической сфере оказали краткосрочный эффект. Для продолжения подъема нужны дополнительные драйверы – участники торгов продолжают ждать конкретных действий по урегулированию украинского конфликта», – пишут эксперты, уточняя, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 февраля также не предоставил данных о встрече глав государств.
Также аналитики напоминают, что данные от Росстата по недельной инфляции, которые выйдут сегодня в 19:00 мск, могут оказать влияние на вечерню сессию. Как подмечают в «Альфа-инвестициях», укрепление рубля сильно подрывает стоимость акций экспортеров. В частности, вес таких компаний в индексе Мосбиржи составляет 62%. При этом, как видно из графика, в 14:00 мск падение индекса ускорилось. Эксперты полагают, что это произошло из-за заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что заморозка конфликта на Украине невозможна.
Накануне, 25 февраля, индекс Мосбиржи прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США, достигнув 3341 пункта. Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что ведет серьезные обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным относительно завершения боевых действий на Украине, а также о крупных проектах экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией. Путин отметил, что Россия готова поставлять в США по 2 млн т алюминия в год, если будет принято решение открыть американский рынок для отечественных производителей, добавив, что РФ открыта для совместных проектов. Это могло послужить стимулом к росту торговли на бирже, сообщали аналитики.
17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. 12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.