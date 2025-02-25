Индекс Мосбиржи прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США
Индекс Мосбиржи растет с начала торгов. На 13:41 мск показатель прироста составил 1,1%, достигнув 3341 пункта. В течение дня он также достигал отметки выше 3350 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. По мнению аналитиков, благоприятным фоном для роста выступают заявления президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Лидерами роста стали бумаги «Самолета» (+7,08%), МКБ (+2,37%), «Роснефти» (+2,2%), iПозитив (+2,11%) и «Татнефти» (+1,69%). Среди аутсайдеров – бумаги «Русгидро» (–2,8%), ВТБ (–2,67%), «Северстали» (–1,51%), ГМК «Норникеля» (–1,39%) и привилегированные акции «Мечела» (–1,09%).
Трамп накануне сообщил, что ведет серьезные обсуждения с Путиным относительно завершения боевых действий на Украине, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией. Путин отметил, что Россия готова поставлять в США по 2 млн т алюминия в год, если будет принято решение открыть американский рынок для отечественных производителей, добавив, что РФ открыта для совместных проектов. Это могло послужить стимулом к росту торговли на бирже, считают аналитики «БКС мир инвестиций».
С тем, что геополитика остается главным драйвером роста на Мосбирже соглашаются и в «Альфа-инвестициях». Аналитики считают, что сценарий постепенного урегулирования становится основным, отмечая, что долгосрочный тренд на нормализацию ситуации сохраняется. По их мнению, начавшиеся контакты между Россией и США указывают на фундаментальный сдвиг от конфронтации к конструктивному диалогу. В то же время они обращают внимание на усиливающиеся разногласия между США и объединенной позицией ЕС и Украины, которые все чаще выходят в публичное поле.
17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. 12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.