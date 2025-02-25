Индекс Мосбиржи прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США

С тем, что геополитика остается главным драйвером роста на Мосбирже соглашаются и в «Альфа-инвестициях». Аналитики считают, что сценарий постепенного урегулирования становится основным, отмечая, что долгосрочный тренд на нормализацию ситуации сохраняется. По их мнению, начавшиеся контакты между Россией и США указывают на фундаментальный сдвиг от конфронтации к конструктивному диалогу. В то же время они обращают внимание на усиливающиеся разногласия между США и объединенной позицией ЕС и Украины, которые все чаще выходят в публичное поле.