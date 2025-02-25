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Индекс Мосбиржи прибавил более 1% на фоне заявлений президентов РФ и США

Ведомости

Индекс Мосбиржи растет с начала торгов. На 13:41 мск показатель прироста составил 1,1%, достигнув 3341 пункта. В течение дня он также достигал отметки выше 3350 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. По мнению аналитиков, благоприятным фоном для роста выступают заявления президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Лидерами роста стали бумаги «Самолета» (+7,08%), МКБ (+2,37%), «Роснефти» (+2,2%), iПозитив (+2,11%) и «Татнефти» (+1,69%). Среди аутсайдеров – бумаги «Русгидро» (–2,8%), ВТБ (–2,67%), «Северстали» (–1,51%), ГМК «Норникеля» (–1,39%) и привилегированные акции «Мечела» (–1,09%).

Трамп накануне сообщил, что ведет серьезные обсуждения с Путиным относительно завершения боевых действий на Украине, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией. Путин отметил, что Россия готова поставлять в США по 2 млн т алюминия в год, если будет принято решение открыть американский рынок для отечественных производителей, добавив, что РФ открыта для совместных проектов. Это могло послужить стимулом к росту торговли на бирже, считают аналитики «БКС мир инвестиций».

С тем, что геополитика остается главным драйвером роста на Мосбирже соглашаются и в «Альфа-инвестициях». Аналитики считают, что сценарий постепенного урегулирования становится основным, отмечая, что долгосрочный тренд на нормализацию ситуации сохраняется. По их мнению, начавшиеся контакты между Россией и США указывают на фундаментальный сдвиг от конфронтации к конструктивному диалогу. В то же время они обращают внимание на усиливающиеся разногласия между США и объединенной позицией ЕС и Украины, которые все чаще выходят в публичное поле.

17 февраля индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 г. 12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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