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Указ о ввозе и вывозе капитала будет относиться ко всем иностранным инвесторам

Ведомости

Будущий указ президента РФ Владимира Путина о свободном ввозе и вывозе капитала будет распространяться на всех иностранных инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику РФ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе конференции АКРА в рамках III Российского форума финансового рынка, передает ТАСС.

Чебесков рассказал, что Минфин начал подготовку проекта соответствующего указа. На данный момент он находится на рассмотрении в администрации президента. Предполагается, что документ позволит иностранным инвесторам, которые вводят новый капитал в Россию, в дальнейшем свободно его выводить вне зависимости от валюты.

«Если они готовы инвестировать в нашу экономику, мы готовы, как говорится, брать у них деньги и давать им возможность репатриировать назад прибыль», – подчеркнул замминистра. 

28 февраля агентство Bloomberg сообщало, что на фоне возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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