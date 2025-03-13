Указ о ввозе и вывозе капитала будет относиться ко всем иностранным инвесторам
Будущий указ президента РФ Владимира Путина о свободном ввозе и вывозе капитала будет распространяться на всех иностранных инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику РФ. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе конференции АКРА в рамках III Российского форума финансового рынка, передает ТАСС.
Чебесков рассказал, что Минфин начал подготовку проекта соответствующего указа. На данный момент он находится на рассмотрении в администрации президента. Предполагается, что документ позволит иностранным инвесторам, которые вводят новый капитал в Россию, в дальнейшем свободно его выводить вне зависимости от валюты.
«Если они готовы инвестировать в нашу экономику, мы готовы, как говорится, брать у них деньги и давать им возможность репатриировать назад прибыль», – подчеркнул замминистра.
28 февраля агентство Bloomberg сообщало, что на фоне возобновления контактов между Москвой и Вашингтоном международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с Россией. Несмотря на санкции, они ищут способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращают внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны.