Указ о ввозе и вывозе капитала будет относиться ко всем иностранным инвесторам

Чебесков рассказал, что Минфин начал подготовку проекта соответствующего указа. На данный момент он находится на рассмотрении в администрации президента. Предполагается, что документ позволит иностранным инвесторам, которые вводят новый капитал в Россию, в дальнейшем свободно его выводить вне зависимости от валюты.