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Частные клиенты брокера Сбербанка удвоили притоки на счета

Ведомости

Приток средств частных инвесторов на брокерские счета в «Сберинвестициях» в I квартале 2025 г. в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд руб., сообщила «Ведомостям» руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова. За две недели с 24 марта по 7 апреля положительная динамика сохраняется – нетто-приток составил 31 млрд руб., добавила она.

Объем активов брокера Сбербанка по итогам квартала достиг 2,2 трлн руб., рассказала Кубезова.

Чаще всего в январе-марте клиенты «Сберинвестиций» выбирали корпоративные облигации с фиксированным купоном, отметила Кубезова. Чистый приток средств в них превысил 70 млрд руб. и составил 46% от всех нетто-покупок, заметила она. На втором месте по популярности – ОФЗ с фиксированным доходом (в основном среднесрочные), которых инвесторы купили на 21 млрд руб. или 14% от всех вложений, продолжает руководитель брокерского бизнеса Сбербанка.

Также вырос интерес клиентов «Сберинвестиций» к акциям, говорит Кубезова: после притока в них 1,7 млрд руб. в IV квартале 2024 г. , в I квартале 2025 г. показатель взлетел до 15 млрд руб. В январе-марте этого года инвесторы наиболее активно покупали бумаги X5, «Лукойла», ВТБ, «Интер РАО», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и Мосбиржи, рассказала она. На конец квартала в портфелях по-прежнему лидировали акции Сбербанка, «Лукойла» и «Газпрома», добавила Кубезова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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