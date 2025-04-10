Частные клиенты брокера Сбербанка удвоили притоки на счета
Приток средств частных инвесторов на брокерские счета в «Сберинвестициях» в I квартале 2025 г. в два раза превысил результат за аналогичный период год назад и составил 379 млрд руб., сообщила «Ведомостям» руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова. За две недели с 24 марта по 7 апреля положительная динамика сохраняется – нетто-приток составил 31 млрд руб., добавила она.
Объем активов брокера Сбербанка по итогам квартала достиг 2,2 трлн руб., рассказала Кубезова.
Чаще всего в январе-марте клиенты «Сберинвестиций» выбирали корпоративные облигации с фиксированным купоном, отметила Кубезова. Чистый приток средств в них превысил 70 млрд руб. и составил 46% от всех нетто-покупок, заметила она. На втором месте по популярности – ОФЗ с фиксированным доходом (в основном среднесрочные), которых инвесторы купили на 21 млрд руб. или 14% от всех вложений, продолжает руководитель брокерского бизнеса Сбербанка.
Также вырос интерес клиентов «Сберинвестиций» к акциям, говорит Кубезова: после притока в них 1,7 млрд руб. в IV квартале 2024 г. , в I квартале 2025 г. показатель взлетел до 15 млрд руб. В январе-марте этого года инвесторы наиболее активно покупали бумаги X5, «Лукойла», ВТБ, «Интер РАО», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и Мосбиржи, рассказала она. На конец квартала в портфелях по-прежнему лидировали акции Сбербанка, «Лукойла» и «Газпрома», добавила Кубезова.