Частные клиенты брокера Сбербанка удвоили притоки на счета

Также вырос интерес клиентов «Сберинвестиций» к акциям, говорит Кубезова: после притока в них 1,7 млрд руб. в IV квартале 2024 г. , в I квартале 2025 г. показатель взлетел до 15 млрд руб. В январе-марте этого года инвесторы наиболее активно покупали бумаги X5, «Лукойла», ВТБ, «Интер РАО», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» и Мосбиржи, рассказала она. На конец квартала в портфелях по-прежнему лидировали акции Сбербанка, «Лукойла» и «Газпрома», добавила Кубезова.