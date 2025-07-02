Объем размещенных облигаций за июнь превысил 700 млрд рублей
В июне российские компании разместили облигаций на сумму более 730 млрд руб., проведя 153 выпуска. Об этом сообщает Cbonds. Это на треть больше майских показателей, однако объемы все еще уступают результатам марта и апреля текущего года.
Большая часть средств (67%) была привлечена реальным сектором экономики, остальное распределилось между банками, лизинговыми компаниями и институтами развития. Как рассказал «Коммерсанту» главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, 64% от общего объема пришлось на 50 крупнейших сделок, каждая из которых превысила 30 млрд руб.
Средняя ставка по бумагам первого эшелона снизилась до 15,55–18% годовых против 17,35–19% в мае. Такая активность эмитентов связана с решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 20%. Несмотря на изначально сдержанную реакцию рынка на действия регулятора, ставки по ОФЗ и корпоративным облигациям начали снижаться после публикации данных о замедлении инфляции.
На заседании 6 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% годовых. В пресс-релизе регулятор отметил, что текущее инфляционное давление, включая устойчивые факторы, продолжает ослабевать. При этом внутренний спрос по-прежнему опережает возможности предложения товаров и услуг, но экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.
2 июля эксперты, опрошенные «Ведомостями», заявили, что замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут побудить ЦБ снизить ставку на 1–3 процентных пункта на заседании 25 июля. Однако проинфляционные риски, такие как геополитическая напряженность, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда, могут потребовать от регулятора осторожности при принятии решения.