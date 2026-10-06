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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций перешел к снижению

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 6 октября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2 315,95. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 859,02.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 27,62 млрд руб..

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