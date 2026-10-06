Российский рынок акций перешел к снижению
По состоянию на 12:00 мск 6 октября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,16% и составил 2 315,95. Индекс РТС снизился на 0,16% и составил 859,02.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 23,30 руб. (+2,19%)
ВТБ – 55,27 руб. (+1,97%)
«Фикс Прайс» – 0,39 руб. (+1,89%)
X5 – 2 027 руб. (+1,73%)
МКБ – 8,72 руб. (+1,71%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Северсталь» – 672,40 руб. (-1,21%)
«Аэрофлот» – 33,32 руб. (-1,07%)
Мосбиржа – 153,82 руб. (-0,81%)
НЛМК – 72,40 руб. (-0,66%)
«Татнефть» ао – 633,70 руб. (-0,66%)
Общий объем торгов составил 27,62 млрд руб..