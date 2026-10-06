Дом.РФ 16 октября соберет заявки на флоатер объемом от 20 млрд рублей
Облигации с плавающей купонной ставкой имеют срок обращения 1,5 года. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ составит не выше 130 базисных пунктов. По облигационным займам Дом.РФ действует гарантия Минфина РФ.
Техническое размещение запланировано на 21 октября. Организатором и агентом выступит банк «Дом.РФ».
23 сентября Дом.РФ разместил новый выпуск инфраструктурных облигаций в объеме не менее 15 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ с прибавлением 1,55%. Эмитентом выпуска выступило ООО «СОПФ Дом.РФ», организатором и агентом по размещению – «Дом.РФ банк».