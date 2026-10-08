Греф на примере борща назвал главные активы для частных инвесторов
Глава «Сбера» Герман Греф в рамках инвестиционного форума «Настоящее – будущее» рассказал, какие пять активов должны быть в портфеле у частного инвестора. Он назвал флоатеры, облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и цифровые финансовые активы (ЦФА).
«Портфель из депозитов – это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов», – сказал он.
По словам Грефа, инвестор 2026 г. знает, что такое флоатеры. Он отметил, что это важный актив, как и депозиты в банках. Однако депозит – «это парашют, а не двигатель». Гособлигации также нельзя игнорировать. Глава «Сбера» выразил сожаление, что по ним отменили налоговые льготы, так как из-за этого у инструмента упала привлекательность. Однако при снижении ключевой ставки доходность растет, а длинные ОФЗ с купоном имею хороший апсайд.
Греф также упомянул дивидендные акции крупных компаний: Сбербанка, «Газпром нефти» и «Лукойла». Он считает, что их нужно обязательно иметь в портфеле, так как они станут его двигателем. БПИФы необходимы для диверсификации своего портфеля, как и ЦФА. Сам Греф планирует акцентировать на них внимание со следующего года.
Мосбиржа сообщала, что в августе физические лица инвестировали 212,5 млрд руб. в ценные бумаги на фондовом рынке. В народный портфель частного инвестора вошли акции Сбербанка (31,7% обыкновенные и 7,2% привилегированные), «Лукойла» (13,3%), «Газпрома» (11,6%), ВТБ (7,2%), «Т-технологий» (7,1%), «Яндекса» (6%), «Норникеля» (5,4%), «Новатэка» (5,3%), «Роснефти» (5,2%).