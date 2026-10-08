Греф на примере борща назвал главные активы для частных инвесторов

По словам Грефа, инвестор 2026 г. знает, что такое флоатеры. Он отметил, что это важный актив, как и депозиты в банках. Однако депозит – «это парашют, а не двигатель». Гособлигации также нельзя игнорировать. Глава «Сбера» выразил сожаление, что по ним отменили налоговые льготы, так как из-за этого у инструмента упала привлекательность. Однако при снижении ключевой ставки доходность растет, а длинные ОФЗ с купоном имею хороший апсайд.