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Главная / Инвестиции /

Гендиректор «Мегафона» заявил о дальнейшем росте инвестиций в связь

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Снижение или замедление роста мобильного интернет-трафика не приведет к сокращению инвестиций операторов связи. Об этом заявил гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан на форуме «Цифровые решения» в Москве.

Он уточнил, что расходы на развитие сетей, обновление оборудования и переход на отечественные технологии продолжат расти. По его словам, в предыдущие годы мобильный трафик увеличивался на 10–15% в год, однако его динамика не является главным фактором, определяющим инвестиции.

«Снижение объема трафика не будет драматически влиять на объем инвестиций, требующихся от каждого оператора», – сообщил Помбухчан (цитата по CNews).

Дополнительные расходы связаны с заменой западного оборудования и переходом на российские технологии. Отечественные производители за несколько лет смогли пройти путь, на который у зарубежных компаний уходили десятилетия, отметил глава «Мегафона». Помбухчан подчеркнул, что российское оборудование пока остается более дорогим, а некоторые решения требуют повышения надежности. Возможности операторов компенсировать рост затрат повышением цен ограничены конкуренцией, считает Помбухчан.

14 сентября «Ведомости» писали, что на фоне коммерческого развертывания сетей пятого поколения (5G) и сопутствующих инвестиций в общее развитие инфраструктуры капитальные вложения крупных операторов в 2026 г. могут вырасти примерно на 10% до 460 млрд руб.

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