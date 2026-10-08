Гендиректор «Мегафона» заявил о дальнейшем росте инвестиций в связь

Он уточнил, что расходы на развитие сетей, обновление оборудования и переход на отечественные технологии продолжат расти. По его словам, в предыдущие годы мобильный трафик увеличивался на 10–15% в год, однако его динамика не является главным фактором, определяющим инвестиции.