Греф назвал главные ошибки частных инвесторов

Он также порекомендовал не принимать решения в понедельник с утра, ведь это время, когда люди теряют больше всего. Глава Сбербанка отметил, что не стоит недооценивать и игнорировать риски. По его мнению, необходимо изучить типы рисков и понять, какие риски релевантны для конкретного инвестора. Кроме того, Греф упомянул, что «мемкоины» с доходностью 100% – это не инвестиции, а казино без бесплатного бара и такси домой.