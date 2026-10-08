Греф назвал главные ошибки частных инвесторов
«С одной стороны, эмоции это хорошая история, потому что мы получаем персонализированный опыт, но этот же опыт мешает нам в принятии решений», – объяснил Греф.
Он также порекомендовал не принимать решения в понедельник с утра, ведь это время, когда люди теряют больше всего. Глава Сбербанка отметил, что не стоит недооценивать и игнорировать риски. По его мнению, необходимо изучить типы рисков и понять, какие риски релевантны для конкретного инвестора. Кроме того, Греф упомянул, что «мемкоины» с доходностью 100% – это не инвестиции, а казино без бесплатного бара и такси домой.
«Российский рынок – не казино», – подчеркнул глава «Сбера».
Греф также посоветовал диверсифицировать портфель, так как «все яйца в одной корзине» могут принести большие убытки или сожаление по поводу недополученных доходов. При этом не стоит ругать себя за опоздание.
«Если бы не посадили 20 лет назад дерево, то, может быть, лучшее время его посадить – это сегодня, а не ждать завтра. И не сожалейте о том, что у соседа дерево на, 10 метров уже выросло. Может быть, ваше будет ветвистее», – заключил Греф.
Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в июле 2026 г. составили 142,9 млрд руб. Вложения частных инвесторов в акции выросли в 1,9 раза год к году до 25,1 млрд руб. Общий объем инвестиций в ценные бумаги составил 142,9 млрд руб., из них в облигации – 100,9 млрд руб., в ПИФы – 16,8 млрд руб. (+9,8% к июлю 2025 г.).