«Не надо жадничать». Главное из выступления Германа Грефа«Очень хорошие» дивиденды от «Сбера» и кто сегодня является царем-инвестором
8 октября председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на форуме «Настоящее – будущее», организованном «Сберинвестициями» в Москве. В программе форума четыре трека – визионерский, прикладной, трибуна эмитентов и молодежный. Глава кредитной организации открыл событие и рассказал на визионерском треке об изменении портрета инвестора, оценил риски при покупке биткойна и раскрыл, кто является «царем» на фондовом рынке.
Кто такой «царь-инвестор»
Розничный инвестор – «царь» фондового рынка. Греф считает, что «никто никогда» не сможет заменить такого инвестора. При этом институциональные инвесторы не исчезнут, но корпорации и управляющие фондами в итоге представляют интересы стоящих за ними физлиц, перед которыми несут повышенную ответственность. По мнению Грефа, финансовый сектор должен держать фокус именно на частном капитале.
Самим частным инвесторам глава «Сбера» рекомендовал не принимать решения по утрам понедельника. Он пояснил, что паника является главной ошибкой при инвестировании. «Если посмотреть на кривую ошибок, то как раз какие-то быстрые изменения на рынке или вдруг возникшие слухи об этих изменениях, а также утро понедельника – это то время, когда люди теряют больше всего», – отметил он.
В целом он рекомендовал инвесторам не записывать себя в «опоздавшие» и привел аналогию с деревом. Если это дерево не было посажено десятки лет назад, то лучшее время для этого может быть именно сейчас. Никто не может предсказать будущее, поэтому следует делать «то, что можно сегодня», подчеркнул он.
Глава «Сбера» также составил портрет инвестора 2026 г. и сравнил его с портретом шестилетней давности. По его словам, инвестор этого года хорошо ориентируется в различных инструментах инвестиций и терминах, пользуется ИИ. В 2020 г. инвесторы принимали решения спонтанно, считает он. С 2022 г. значительно больше опытных инвесторов смогли вернуть свои доходы обратно после потерь, заявил Греф.
Топ-5 активов частного инвестора
В 2026 г. у частного инвестора должны быть пять активов в инвестпортфеле. Среди них:
флоатеры,
облигации федерального займа (ОФЗ),
дивидендные акции,
биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ),
цифровые финансовые активы (ЦФА).
Греф считает, что портфель из депозитов – это как «хороший бульон». «Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов», – добавил он.
Про выход на IPO
Греф дал совет компаниям с госучастием для первичного размещения (IPO). В первую очередь, «не надо жадничать», сказал он. «Если ты выходишь на IPO, ты должен понимать, что это большая ответственность, и ты должен часть собственных интересов похоронить. Ты должен начинать заботиться о своих публичных инвесторах», – сказал он.
По словам Грефа, если компания не готова к этому, то лучше на IPO не выходить, поскольку «будет разочарование и для тебя, и для инвесторов, и подрыв репутации». Таким компаниям также следует искать компромисс между своими интересами и интересами инвесторов. Для этого необходимо отдать часть доходности рынку, иначе ценные бумаги не будут пользоваться спросом, считает он.
Биткойн и «мемкоины»
Биткойн – «очень рискованный» инструмент. Те, кто хочет инвестировать в эту криптовалюту, «знают как», но рассматривать ее как часть стратегического инвестиционного портфеля не стоит, добавил он. Сам Греф покупал «биток» и даже расплачивался им при приобретении футболки. Он заявил, что был одним из самых первых инвесторов в этой криптовалюте.
Мемкоины – это казино. По словам Грефа, гнаться за «криптой», якобы гарантирующей 100%-ную доходность, не стоит. «Это, я бы сказал, худший вариант казино без бесплатного бара и без бесплатного такси домой. Поэтому будьте очень аккуратными», – уточнил он.
Отдельно он затронул тему цифровых финансовых активов в России. Глава «Сбера» назвал их перспективным инструментом, а в этом году ожидается размещение таких активов на сумму свыше 900 млрд руб. По оценкам Грефа, в будущем 10% мирового ВВП будет ЦФА. При этом сам банкир в своем инвестпортфеле ЦФА не держит, но планирует инвестировать в них до конца года.
Дивиденды от «Сбера»
В следующем году акционеров «Сбера» ждут «очень хорошие» дивиденды.
Греф заверил, что у корпорации положительный апсайд по росту стоимости акций «во всех случаях».