«Не надо жадничать». Главное из выступления Германа Грефа

В целом он рекомендовал инвесторам не записывать себя в «опоздавшие» и привел аналогию с деревом. Если это дерево не было посажено десятки лет назад, то лучшее время для этого может быть именно сейчас. Никто не может предсказать будущее, поэтому следует делать «то, что можно сегодня», подчеркнул он.