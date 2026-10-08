Утренний звон по рынку акций 8 октября

Утренний звон по рынку акций 8 октябряПосле недели роста биржа выглядит перегретой
Российский рынок акций в четверг открылся снижением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи опустился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,37% и составил 2328,74. Индекс РТС снизился на 0,37% и составил 858,21.
Базовый сценарий на сегодня – консолидация в диапазоне 2310–2360 пунктов с попытками продолжить рост, несмотря на резкое ускорение инфляции.
Геополитика и нефть тянут индекс наверх
Среду российский рынок акций завершил уверенным ростом седьмой день подряд, обновив максимум с середины сентября. Индекс Мосбиржи прибавил 0,4%, закрывшись на отметке 2337,41 пункта, а индекс РТС вырос на 0,7%, достигнув 861,4 пункта.
Основной импульс рынку дали заявления президента США Дональда Трампа о том, что у него запланирован телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Инвесторы также отыгрывали ожидания возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины до конца октября. Однако во второй половине дня поводом для частичной фиксации прибыли стало заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что планов проведения трехсторонней встречи в ближайшее время нет.
Цены на нефть росли второй день подряд. Brent дорожала примерно на 1% до $101,6 за баррель, реагируя на начало сезона ураганов в Мексиканском заливе и сохраняющиеся опасения перебоев с поставками из Персидского залива.
Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России, который затрагивает более 1500 компаний и физических лиц, преимущественно связанных с оборонным сектором. Однако рынок практически не отреагировал на эту новость – индекс Мосбиржи продолжал расти.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг по итогам дня были
«СПБ биржа» – 153,4 руб. (+5,65%),
обыкновенные акции «Мечела» – 42,85 руб. (+3,45%),
«Северсталь» – 694 руб. (+2,72%),
НЛМК – 75,28 руб. (+2,14%),
Ozon – 3235 руб. (+2,2%).
В аутсайдерах оказались Совкомбанк – 9,97 руб. (-1,53%) и ВТБ – 54,65 руб. (-1,56%).
«Глоракс» перекроил структуру компании
Акционеры «Глоракса» на внеочередном собрании одобрили присоединение ООО «Специализированный застройщик НТВО». Уставный капитал компании в результате реорганизации не изменится и составит 1 131 250 руб., а доли НТВО, принадлежащие «Глораксу», подлежат погашению. Рынок отреагировал мгновенно: акции девелопера в моменте росли на 15%. И это не первый позитивный отклик – заметный скачок бумаги демонстрировали в августе, когда только появились планы о реорганизации.
Аналитики объясняют такую позитивную реакцию тремя факторами. Присоединение НТВО имеет технический характер: компания уже входила в группу «Глоракс», и сделка упрощает корпоративную структуру, не размывая доли существующих акционеров.
При этом инвесторы получили четкий сигнал о цене выкупа для несогласных – 44,57 руб. за акцию. Да, это на треть ниже цены IPO, но все же задает ориентир и снижает неопределенность для акционеров.
К тому же реорганизация сопровождается одобрением крупных сделок с ДОМ.РФ и Сбербанком, что воспринимается как подтверждение доступа к кредитному финансированию.
Но не все так однозначно, скептичны некоторые эксперты. С одной стороны, оптимизация структуры и фиксация условий выкупа – логичные шаги для девелопера, который заложил более половины активов ради банковских кредитов. С другой, цена выкупа в 44,57 руб. не покрывает риски миноритариев, купивших бумаги на IPO по 64 руб. Да и реорганизация сама по себе не создает новой стоимости – она лишь перекладывает активы внутри группы.
Поэтому бурный рост цен акций скорее отражает всплеск краткосрочного спекулятивного интереса, а не фундаментальное улучшение бизнеса. Долгосрочная привлекательность «Глоракса» по-прежнему зависит от динамики строительного рынка и долговой нагрузки, а не от корпоративных перестановок, уверены аналитики.
Что день грядущий нам готовит
На стороне позитива сегодня геополитический фон, а также нефть, которая утром торгуется выше $102 за баррель.
Резкое ускорение инфляции – главный негатив дня. Опубликованные вчера вечером данные Росстата показали, что недельная инфляция с 29 сентября по 5 октября выросла до 0,96% после 0,12% неделей ранее – это максимум с 2022 г. Причиной стала индексация тарифов ЖКХ с 1 октября. Годовая инфляция, по разным оценкам, ускорилась до 7,08–7,17%. Это ухудшает перспективы снижения ключевой ставки ЦБ до конца года и может спровоцировать фиксацию прибыли.
При этом после недели роста подряд рынок выглядит перегретым. RSI вышел из зоны перекупленности вниз, что сигнализирует об остывании импульса. Ближайшее сопротивление – 2350–2360 пунктов, пробой которого необходим для движения к 2380.
8 октября – последний день торгов с дивидендами за первое полугодие по акциям «Черкизово» (120,19 руб.), «Займера» (4,86 руб.) и В2В-РТС (4,61 руб.). В этих бумагах возможно формирование дивидендных гэпов.