Утренний звон по рынку акций 8 октября

Но не все так однозначно, скептичны некоторые эксперты. С одной стороны, оптимизация структуры и фиксация условий выкупа – логичные шаги для девелопера, который заложил более половины активов ради банковских кредитов. С другой, цена выкупа в 44,57 руб. не покрывает риски миноритариев, купивших бумаги на IPO по 64 руб. Да и реорганизация сама по себе не создает новой стоимости – она лишь перекладывает активы внутри группы.