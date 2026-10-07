Рябков заявил об отсутствии планов по трехсторонней встрече с США и Украиной

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться.