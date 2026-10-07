Рябков заявил об отсутствии планов по трехсторонней встрече с США и Украиной
Сейчас нет актуальных планов по проведению встречи России, США и Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Контакты в этом формате были в прошлом, они были прерваны Киевом», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, дальнейшая ситуация зависит не от России.
25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться.