Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,715+0,07%BISVP9,96+0,3%ABRD114,6-0,35%IMOEX2 342,17+0,59%RTSI860,82+0,59%RGBI111,17+0,08%RGBITR764,38+0,11%
Главная / Политика /

Рябков заявил об отсутствии планов по трехсторонней встрече с США и Украиной

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сейчас нет актуальных планов по проведению встречи России, США и Украины. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Контакты в этом формате были в прошлом, они были прерваны Киевом», – сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, дальнейшая ситуация зависит не от России.

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возможность трехсторонней встречи России, Украины и США в ОАЭ обсуждалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь