Башкирия соберет заявки на флоатер объемом 10 млрд рублей
Купон по выпуску трехлетних облигаций будет рассчитываться по значению ключевой ставки ЦБ на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир по спреду объявят позднее.
Длительность купонов до 35-то составит 30 дней, а 36-й купонный период – 42 дня. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В дату окончания 17-го и 36-го купона будет погашено 30% от номинальной стоимости, в дату окончания 21-го купона – 40%.
Организаторами выступят Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 октября.
5 октября департамент финансов Томской области зафиксировал объем размещения облигаций серии 34079 на уровне 8 млрд руб. Длительность первого купона – 40 дней, остальные – ежемесячные. Финальный ориентир ставки – 16,4% годовых (доходность – 17,69% годовых).