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Главная / Инвестиции /

Башкирия соберет заявки на флоатер объемом 10 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министерство финансов Башкирии 20 октября соберет заявки на облигации с плавающей купонной ставкой серии 24018 объемом 10 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Купон по выпуску трехлетних облигаций будет рассчитываться по значению ключевой ставки ЦБ на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир по спреду объявят позднее.

Длительность купонов до 35-то составит 30 дней, а 36-й купонный период – 42 дня. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В дату окончания 17-го и 36-го купона будет погашено 30% от номинальной стоимости, в дату окончания 21-го купона – 40%.

Организаторами выступят Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 октября.

5 октября департамент финансов Томской области зафиксировал объем размещения облигаций серии 34079 на уровне 8 млрд руб. Длительность первого купона – 40 дней, остальные – ежемесячные. Финальный ориентир ставки – 16,4% годовых (доходность – 17,69% годовых). 

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