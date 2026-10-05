Томская область разместит выпуск бондов на 8 млрд рублей

Длительность первого купона – 40 дней, остальные – ежемесячные. Финальный ориентир ставки – 16,4% годовых (доходность – 17,69% годовых). Срок обращения эмиссии – 1300 дней, предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплаты 34-го и 43-го купонов. Дюрация составит около двух с половиной лет.