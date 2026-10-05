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Главная / Инвестиции /

Томская область разместит выпуск бондов на 8 млрд рублей

Наталья Захарова
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Департамент финансов Томской области зафиксировал объем размещения облигаций серии 34079 на уровне 8 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Длительность первого купона – 40 дней, остальные – ежемесячные. Финальный ориентир ставки – 16,4% годовых (доходность – 17,69% годовых). Срок обращения эмиссии – 1300 дней, предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплаты 34-го и 43-го купонов. Дюрация составит около двух с половиной лет.

Организаторами указаны Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Томская область провела сбор заявок на бонды 5 октября. Техническое размещение запланировано на 8 октября.

23 сентября проходил сбор заявок на облигации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры серии 34003. Однако размещение не состоялось, так как эмитент решил перенести размещение на неопределенный срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. 

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