Томская область разместит выпуск бондов на 8 млрд рублей
Длительность первого купона – 40 дней, остальные – ежемесячные. Финальный ориентир ставки – 16,4% годовых (доходность – 17,69% годовых). Срок обращения эмиссии – 1300 дней, предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплаты 34-го и 43-го купонов. Дюрация составит около двух с половиной лет.
Организаторами указаны Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Томская область провела сбор заявок на бонды 5 октября. Техническое размещение запланировано на 8 октября.
23 сентября проходил сбор заявок на облигации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры серии 34003. Однако размещение не состоялось, так как эмитент решил перенести размещение на неопределенный срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.