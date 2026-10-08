Российский рынок акций завершает день падением
По состоянию на 19:00 мск 8 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2311,54. Индекс РТС снизился на 1,03% и составил 852,50.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ГК «Самолет» – 239,80 руб. (+1,95%)
«Селигдар» – 37,79 руб. (+1,70%)
Группа ЛСР – 501,40 руб. (+1,17%)
«Озон фармацевтика» – 45,43 руб. (+0,87%)
«Полюс» – 977,40 руб. (+0,56%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Мечел» ао – 41,50 руб. (-3,90%)
«Мечел» ап – 38,20 руб. (-3,65%)
«Яндекс» – 3591,50 руб. (-2,90%)
«Ренессанс страхование» – 69,04 руб. (-2,71%)
«Лента» – 1 734 руб. (-2,67%)
Общий объем торгов составил 60,42 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Яндекс» – 6,73 млрд руб. (цена 3591,50 руб.)
Сбербанк ао – 6,22 млрд руб. (цена 280,49 руб.)
«Лукойл» – 5,31 млрд руб. (цена 5641,50 руб.)
«Газпром» – 4,69 млрд руб. (цена 96,17 руб.)
«Т-Технологии» – 4,03 млрд руб. (цена 265,96 руб.)