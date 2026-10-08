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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершает день падением

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 8 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2311,54. Индекс РТС снизился на 1,03% и составил 852,50.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 60,42 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

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