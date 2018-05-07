В Каннах покажут «Лето» Кирилла Серебренникова
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71-й Каннский кинофестиваль стал скандальным еще до открытия – из-за политической ангажированности, явственной как никогда, и изменений в организации фестиваля, которые не происходили очень и очень давно.Фестиваль стал скандальным еще до открытия – из-за политической ангажированности, явственной как никогда, и изменений в организации фестиваля, которые не происходили очень и очень давно.
Красный май
Ровно 50 лет назад 21-й Каннский кинофестиваль был сорван Годаром, Форманом, Полански и другими режиссерами в знак солидарности с левацкими протестами, охватившими страну в мае 1968 г. C тех пор призрак революционных событий бродит по Круазет каждый год, но так и не принимает реальные физические формы: самый буржуазный кинофестиваль на свете давно и успешно поженил левый пафос с красной дорожкой, охраняемой секьюрити, которых с каждым годом становится все больше. Каннский бунт давно возможен только в кино, но похоже, что в этот раз он чуть-чуть вылился за пределы экрана. Случайно или нет, но в канун пятидесятилетия мая 68-го в конкурсе опять Годар – с фильмом «Книга образа», и одна из интриг в том, почтит ли он своим присутствием давно критикуемые им Канны или опять саботирует фестиваль, как это происходило раньше, когда он не явился представлять свою предыдущую картину «Прощай, язык».
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