Музеи вспоминают Победу неформально

Запущенный Мультимедиа арт музеем портал «История России в фотографиях» словно изначально предназначался для людей, сидящих на карантине. Теперь на нем стартовал проект «Наша Победа – 75». Сайт, доступный до 24 июня (в этот день на Красной площади состоялся парад Победы), предлагает огромное количество почти неоткомментированной фото- и кинохроники 1945 г. Здесь есть в том числе архивы выставок и домашние снимки, сделанные перед отправкой на фронт, – они были переданы в музей потомками, знаменитые и неизвестные работы Халдея, Шагина, Петрусова, Егорова, Шайхета, Редькина. Короткие кинохроники берлинской или пражской операций вроде бы не сообщают ничего нового, но некоторые кадры не широко известны. И сегодняшняя ситуация в стране и мире формирует новую оптику. Например, «Штурм Вены» – видео, любопытное еще и в контексте запланированного недавно, но так и не состоявшегося салюта в Москве в честь «освобождения Вены». Редакторы портала обращают внимание на то, что это было не освобождение одной из столиц Третьего Рейха, а именно штурм.