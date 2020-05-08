Музеи вспоминают Победу неформально

Музеи вспоминают Победу неформальноЛучшие онлайн-проекты, посвященные 9 мая
Из-за повсеместного ухода культуры в zoom и youtube День победы в этом году лишился привычной помпезности и патриотической шумихи. Все это осталось федеральным телеканалам. Музеи же – не все, но некоторые – нашли способ отметить праздник неформально и с достоинством. Разумеется, онлайн.
«Другая война» в ГМИИ
ГМИИ им. А.С. Пушкина 8 мая запустил сайт, чье название «Другая война» говорит не об альтернативной истории, но об альтернативной точке зрения на войну – изнутри музея: что происходило с людьми, со зданием и экспонатами, остававшимися в Москве, с сотрудниками, которые отправились, сопровождая эвакуацию движимых сокровищ, в Новосибирск, и теми, кто попал под сокращение, лишившись средств выживания, кто плыл в августе 1942 г. на барже под Калинин (Тверь), чтобы запасти для музея на зиму дрова.
Основой сайта стали воспоминания, дневники, письма и фотографии, сделанные искусствоведами, реставраторами, смотрителями. Ведущий научный сотрудник отдела рукописей ГМИИ Наталья Александрова объединила их в книгу «Мы были немного папанинцами на льдине…», которая только что вышла. Она же стала куратором «Другой войны».
«Святые встретились с обнаженными богами», – писала научный сотрудник Анна Замятина, рассказывая, как не самые громоздкие статуи из оставленных в Москве слепков переносили в подвалы. Пытались договориться с метрополитеном, чтобы дали помещение для хранения, но места в метро не нашлось. За десять дней в июле 1941-го умудрились упаковать более 100 000 экспонатов, ящики тоже делали сами. По пути в Сибирь в некоторые ящики попала вода. А другие, те, что упаковывал «Ново-западный музей» (Музей нового западного искусства, который, как мы теперь узнаем, эвакуировался вместе с ГМИИ), были запаяны, и воды там не было.
На сайте много разделов, но самой любопытной остается VR-экскурсия по музею, работавшему в войну, – со слепком «Давида», привязанным к стене веревкой (подальше от центра зала, куда падали пробитые снарядом куски стеклянной крыши), афишей выставки «Героическое прошлое русского народа», прошедшей осенью 1941-го в опустевшем граверном кабинете (теперь там висит Византия и итальянский проторенессанс), фотографией останков «Афинского подворья» – панно Головина, уничтоженного зажигательной бомбой в ночь на 7 августа.
Музыка концлагеря в Еврейском музее
В Еврейском музее и центре толерантности, во-первых, перевели в онлайн выставку неизвестных ранее военных фотографий Берлина, сделанных в 1945-м студентами ВГИКа Ильей Аронсом и Валерием Гинзбургом (известные в будущем кинооператоры, оба ушли добровольцами в ополчение, прошли всю войну и оставили большие фотоархивы). А во-вторых, поставили в программу трансляцию концерта «Музыка концлагеря».
В концерте, устроенном музыковедом Юлией Бройдо в Культурном центре Елены Образцовой, участвуют студенты Санкт-Петербургской консерватории и петербургских музыкальных училищ. Все они исполняют сочинения композиторов – узников Терезиенштадта, считавшегося «образцовым концлагерем». До какого-то момента в нем устраивались концерты и спектакли, проводились выставки. 23 июня 1944 г. прибывшей в Терезин с инспекцией делегации Красного Креста показали сказочную оперу «Брундибар», написанную заключенным Гансом Красой. Эла Вайсбергер-Штайн, сыгравшая девочкой в том концлагерном спектакле, вспоминала: «Нас даже записали на пленку. Немцам потребовалось снять пропагандистский фильм «Фюрер дарит евреям город»». Центральную роль в нем была отдана композитору Павлу Хаасу, любимому ученику Яначека. Его и всю съемочную группу после премьеры отправили в Освенцим.
Вместе с колыбельной из оперы «Брундибар», в 2017-м поставленной в Мариинском театре, в программу концерта включены произведения Мордехая Гебиртига, Павла Хааса, Виктора Ульмана, Илзе Вебер и Гидеона Кляйна. Там же прозвучат, впервые по-русски, воспоминания Эвелины Меровой, пережившей лагерь. Они вышли в Чехии и Германии (90-летняя Мерова живет в Праге, до 1995-го жила в Ленинграде), но на русском не издавались.
Нельзя не вспомнить, что главным музыкальным шедевром, сочиненным в концлагере, остается знаменитый квартет «На конец времени» – Оливье Мессиан писал его, когда солдатом попал в 1941 г. в плен. Это было до изобретения газовых камер, и Мессиан как француз не подлежал уничтожению. В отличие от авторов музыки, исполненной в концерте, – они погибли все.
Хроника без комментариев в Мультимедиа арт музее
Запущенный Мультимедиа арт музеем портал «История России в фотографиях» словно изначально предназначался для людей, сидящих на карантине. Теперь на нем стартовал проект «Наша Победа – 75». Сайт, доступный до 24 июня (в этот день на Красной площади состоялся парад Победы), предлагает огромное количество почти неоткомментированной фото- и кинохроники 1945 г. Здесь есть в том числе архивы выставок и домашние снимки, сделанные перед отправкой на фронт, – они были переданы в музей потомками, знаменитые и неизвестные работы Халдея, Шагина, Петрусова, Егорова, Шайхета, Редькина. Короткие кинохроники берлинской или пражской операций вроде бы не сообщают ничего нового, но некоторые кадры не широко известны. И сегодняшняя ситуация в стране и мире формирует новую оптику. Например, «Штурм Вены» – видео, любопытное еще и в контексте запланированного недавно, но так и не состоявшегося салюта в Москве в честь «освобождения Вены». Редакторы портала обращают внимание на то, что это было не освобождение одной из столиц Третьего Рейха, а именно штурм.