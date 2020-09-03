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Перспективы «новой нормальности»

Генеральный директор Zegna об устойчивом развитии и новых возможностях, которые открываются после пандемии
Альберто Кавалли
Гендиректор компании Zegna Джильдо Дзенья /Евгений Разумный / Ведомости

В 1910 г., основав свою суконную фабрику, Эрменеджильдо Дзенья планировал не просто производить лучший в мире текстиль. Он мечтал улучшить свой город, выпуская изделия высочайшего качества без ущерба для благополучия следующих поколений. Племянники Дзеньи, которые сейчас возглавляют итальянский бренд, тоже исповедуют этот подход. Сегодня, в условиях экологической сознательности и постпандемической неопределенности, он позволяет Zegna зарабатывать на своих сильных и здоровых корнях, рассказал «Ведомостям» Джильдо Дзенья, гендиректор компании, которой в этом году исполняется 110 лет.

– На что сейчас бренд Zegna делает ставку, чтобы преодолеть последствия пандемии?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных