Перспективы «новой нормальности»

В 1910 г., основав свою суконную фабрику, Эрменеджильдо Дзенья планировал не просто производить лучший в мире текстиль. Он мечтал улучшить свой город, выпуская изделия высочайшего качества без ущерба для благополучия следующих поколений. Племянники Дзеньи, которые сейчас возглавляют итальянский бренд, тоже исповедуют этот подход. Сегодня, в условиях экологической сознательности и постпандемической неопределенности, он позволяет Zegna зарабатывать на своих сильных и здоровых корнях, рассказал «Ведомостям» Джильдо Дзенья, гендиректор компании, которой в этом году исполняется 110 лет.