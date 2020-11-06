Мэрилин Мэнсон увлекся карьерой на телевидении

Мэнсон в России

Мэнсон не только автор и исполнитель песен и актер. Он еще и художник. Он начал рисовать акварели и продавать их (как он уверял TeddyFeed) тем, кто поставлял ему запрещенные вещества, еще в 1999 г. Мэнсон говорил, что создает картины за несколько минут, не чувствует себя настоящим художником и вообще его работы не следует воспринимать всерьез. Несмотря на это, его выставки проходят по всему миру – начиная с первой в 2002 г. в Лос-Анджелесе. В 2007 г. его выставляли в Москве в Галерее Гельмана. И в том же году его картины демонстрировались в Кельнском соборе. Правда, самого Мэнсона в Германии не пустили на открытие выставки из-за внешнего вида: он явился в храм в своем сценическом макияже.

Визиты в Россию у Мэнсона проходили не совсем гладко. Начиная с 2001 г. он приезжал в нашу страну несколько раз. Во время турне 2014 г. православные активисты попытались закидать его яйцами и обрызгать святой водой. Выступление в Москве на рок-фестивале Park Live на ВДНХ было отменено: перед самым выходом музыканта на сцену поступило ложное сообщение о бомбе. А концерт в Новосибирске на Дне города 29 июня не состоялся из-за протестов местных верующих и обращений депутатов местного заксобрания. Власти сослались на то, что не смогут обеспечить нужный уровень безопасности, и предложили перенести выступление на следующий день. Но это шло вразрез с графиком Мэнсона. м