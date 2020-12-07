Зачем авиакомпании предлагают полеты в никуда

British Airways в декабре начала распродажу бокалов для шампанского, сервизов и другой утвари, которую раньше использовали во время авиаперелетов. Покупатели смогут «воссоздать магию полета с British Airways у себя дома», говорят в компании. Ранее Singapore Airlines предлагала обед на борту авиалайнера Airbus A380, экскурсию по учебным объектам авиакомпании и доставку на дом бортового питания из меню первого и бизнес-классов. А тайваньский аэропорт Суншань предоставлял возможность вспомнить, как путешествовали до пандемии: пассажиры могли приехать в аэропорт, пройти паспортный контроль – и просто посидеть в салоне самолета, стоящего на земле. После чего участникам акции нужно было покинуть борт и снова пройти паспортный контроль.