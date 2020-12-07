Зачем авиакомпании предлагают полеты в никуда

Зачем авиакомпании предлагают полеты в никудаИ почему на них есть спрос
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже назвала 2020 г. худшим в истории авиации. В среднем из-за ограничений на перелеты ежедневно отрасль терпит убытки в размере $230 млн, а в общей сложности за 12 месяцев потери авиаперевозчиков составят $84,3 млрд. Ради того чтобы удержаться на плаву, участники рынка соревнуются в изобретательности, предлагая пассажирам новые оригинальные услуги.
British Airways в декабре начала распродажу бокалов для шампанского, сервизов и другой утвари, которую раньше использовали во время авиаперелетов. Покупатели смогут «воссоздать магию полета с British Airways у себя дома», говорят в компании. Ранее Singapore Airlines предлагала обед на борту авиалайнера Airbus A380, экскурсию по учебным объектам авиакомпании и доставку на дом бортового питания из меню первого и бизнес-классов. А тайваньский аэропорт Суншань предоставлял возможность вспомнить, как путешествовали до пандемии: пассажиры могли приехать в аэропорт, пройти паспортный контроль – и просто посидеть в салоне самолета, стоящего на земле. После чего участникам акции нужно было покинуть борт и снова пройти паспортный контроль.