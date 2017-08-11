«Спортсмены будущего станут плодами генной инженерии»
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В январе 2013 г. Фогель увидел, как Армстронг признается в телешоу Опры Уинфри, что использовал стимуляторы во время каждой из семи гонок Tour de France, в которых становился победителем.
Фогель был поражен этим откровением. Но еще больше его удивило то, как американским cледователям в конце концов удалось поймать Армстронга. «Спортсмен, находившийся под самым тщательным наблюдением на планете Земля, смог обмануть 500 антидопинговых тестов. Единственное, что помогло его раскрыть, – признание спортсменов из его же команды, которые занимались тем же и сдали его в обмен на защиту от преследования», – недоумевает Фогель.
«Я задался не вопросом «Что не так с Лэнсом Армстронгом?» – а вопросом: «Что не так с системой?» Системой, которая 15 лет охотилась за ним и не могла поймать. Что это значит для любого спортсмена в любом виде спорта, не только в велосипедном <...> Вот почему я решился сам попробовать допинг».
Кончилось дело созданием «Икара» (Icarus) – документального фильма, съемки которого начались в 2014 г. Фогель входит в число лучших велогонщиков-любителей мира, это невысокий гибкий мужчина с типичным для велосипедиста телосложением. Он хотел понять, смогут ли медикаменты улучшить его показатели, а сам процесс решил задокументировать, сняв на пленку. Он и не предполагал, что проект втянет его в один из самых серьезных спортивных скандалов.
Поначалу Фогель замыслил создать спортивную версию Super Size Me (на русском вышел под названием «Двойная порция». – «Ведомости») – документальной ленты 2004 г., в которой Морган Спурлок не ест ничего, кроме еды из McDonald’s, чтобы проверить, как фастфуд повлияет на его самочувствие (эксперимент закончился практически полным физическим и моральным упадком).
Фогель начал готовиться к Haute Route – очень тяжелой многодневной гонке, одной из самых престижных среди любителей. Без допинга он в 2014 г. финишировал 14-м из более чем 400 участников, но был совершенно вымотан: «Когда я в первый раз закончил гонку, у меня было сильное воспаление ахилловых сухожилий и еще началось что-то вроде дисплазии тазобедренного сустава. Я надорвал мышцы. Я не мог ходить. Мне были нужны костыли. Два дня я не вставал с кровати».
На следующий год он снова участвовал в гонке, но на этот раз принимая допинг по сходной с Армстронгом системе. Из-за поломок велосипеда он финишировал 27-м из более чем 600 гонщиков, но тело вело себя иначе. «Я лучше спал, – вспоминает Фогель. – Либидо повысилось. Мышцы всего лишь увеличились. Я обнаружил, что мне легче контролировать вес, а лучше всего оказалось с восстановлением. Стал ли я более быстрым велогонщиком физически? Нет. Но разница в том, что я мог выходить [на этап], выжимать из тела все соки, а на следующий день я восстанавливался и был в состоянии опять издеваться над собой. Это не избавило от мучений, пока я ехал на велосипеде. Но [это прибавило] гормонов, которые позволяли моему телу восстанавливаться».
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